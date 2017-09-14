ОНФ определил приоритеты работы на новый законодательный сезон

Активисты ОНФ определили приоритетные направления своей работы на две ближайших сессии Госдумы. Это – экология, социальные проблемы, защита прав граждан в финансовой и экономической сфере, а также защита СМИ и законодательное обеспечение проектов Народного фронта.

"Мы не занимаемся подготовкой законопроектов, не имеющих прямого практического эффекта для людей, а потому мы уверенно отстаиваем их прохождение в Госдуме и имеем достаточно высокий показатель успешно реализованных инициатив – около 68%", – сообщила координатор законодательных инициатив ОНФ в нижней палате парламента Наталья Костенко.

Отдельной линией в работе депутатов-активистов фронта станет доработка федерального бюджета на 2018 год. "Одна из основных задач – добиться включения в федеральный бюджет дополнительных средств на поддержку ведущих коллективов в области культуры и искусства, являющихся получателями президентских грантов", – уточнила Костенко.

В новом законодательном сезоне "фронтовики" намерены добиваться принятия уже внесенных ими в Думу законопроектов. Среди них – о юридическом закреплении понятия "региональное СМИ", о разумной ответственности для телевещателей за нарушение правил возрастной маркировки программ, о законодательном регулировании функционирования мемориалов "Вечный огонь". Несколько законодательных инициатив прорабатывается совместно с правительством.

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Александр Васильев выступил с инициативой ввести законодательное регулирование овербукинга – системы продажи авиабилетов, при которой авиакомпания реализует большее количество билетов, чем мест в самолете.