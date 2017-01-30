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Калининград начинает отсчет времени до чемпионата мира 2018
Механизм будет с точностью показывать, сколько времени осталось до начала соревнований. Однако, помимо информирующей функции, создатели часов не забыли добавить им и развлекательной составляющей. Так, любой желающий может с помощью встроенной камеры сделать селфи и получить оригинальный снимок, которым мгновенно можно поделиться с друзьями в социальных сетях.
Часы будут установлены в самом центре Калининграда, в сквере у монумента "Мать-Россия". Как сообщается, в намеченных на сегодня торжественных мероприятиях примет участие пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и посол чемпионата мира по футболу FIFA-2018 от Калининграда Наталья Ищенко. Вместе с другими почетными гостями церемонии она даст старт отсчета до начала спортивного турнира.
Также стоит отметить, что специально к чемпионату 2018 в городе строится новый стадион "Калининград", рассчитанный на 35 тысяч зрителей. Кроме того, реконструируется аэропорт Храброво, который, как ожидается, к началу первенства увеличит свой пассажиропоток до пяти миллионов человек в год.
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