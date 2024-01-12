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Собянин подвел итоги обновления инфраструктуры метро в 2023 году

Собянин подвел итоги обновления инфраструктуры метро в 2023 году
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В подземке отремонтировали почти 100 эскалаторов.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал об обновлении инфраструктуры столичного метро в 2023 году. Параллельно строительству новых участков идет модернизация действующих станций.

На Замоскворецкой линии заново построен тоннель от "Царицыно" до "Кантемировской". На "Царицыно" отремонтировали подуличный переход, открыт дополнительный выход. Обновлены центральные станции Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий.

"Кроме того, мы завершили модернизацию вентиляционных шахт метро, заменили больше 130 км кабельных линий и около 98 км путей, отремонтировали почти 100 эскалаторов", – написал Собянин.

Мэр Москвы 9 января открыл электродепо "Аминьевское" Большой кольцевой линии (БКЛ). После ввода объекта в эксплуатацию количество поездов на БКЛ увеличится до 25%. Также на БКЛ реконструировали электродепо "Замоскворецкое" и построено новое – "Нижегородское". Три депо будут обслуживать более 100 современных поездов.

В прошлом году Москва поставила рекорд по вводу в эксплуатацию крупных транспортных объектов. В марте замкнулось большое метрокольцо, в начале сентября открылся участок Солнцевской линии со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" и северный радиус Люблинско-Дмитровской линии со станциями "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех".

За 12 лет в столице построили 112 станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). Всего в городе действует 294 станции.

12 января 2024, 10:30
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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