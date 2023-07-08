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Пятница 7 июля

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Лучшие ЖК в Новой Москве рядом с метро

Лучшие ЖК в Новой Москве рядом с метро
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Или с удобным выездом на МКАД.

В ТиНАО продолжается активное развитие транспортной инфраструктуры. Уже к следующему году на присоединенных территориях будет работать 15 станций метро, а к 2032 году их количество увеличится до 24. Аналитики рынка представили подборку локальных жилых комплексов с лучшим доступом до столичных районов внутри МКАД.

В пешей доступности сразу от двух станций метро реализуется ЖК "МелиСад" от группы "МИЦ". За пятнадцать-двадцать минут жители смогут дойти до станций "Саларьево" и "Румянцево". В рамках проекта возводятся монолитные дома высотой в 10-24 этажей. Стоимость квартир начинается от 6,5 млн рублей.

Квартал "Прокшино" возводится в тринадцати минутах пешком от одноименной станции. В рамках проекта от группы "А101" будут построены монолитные дома высотой от двенадцати до 18 этажей, а также два детсада и школа. Минимальная стоимость квартир в новостройке – 6,7 млн рублей.

В двух минутах от ТПУ "Рассказовка" реализуется комплекс "Городские истории", состоящий из трех монолитных домов высотой от 19 до двадцати трех этажей. Стоимость квартир – от 6,8 млн рублей.

Только у одного проекта в Новой Москве, апарт-комплекса "Движение.Говорово", есть прямой выезд на МКАД. Однако до метро "Говорово" придется идти около 25 минут. Цены на апартаменты в проекте стартуют от 5,9 млн рублей.

8 июля 2023, 00:09
VSN Realty✓ Надежный источник

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