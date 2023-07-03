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Понедельник 3 июля

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Застройщики из Питера осваивают столицу

Застройщики из Питера осваивают столицу
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За год их выручка выросла на 17,4%.

За последний год застройщики из Петербурга значительно нарастили свою активность на рынке новостроек Москвы и нарастили выручку на 17,4%. Особенно интенсивно строительные компании из Северной столицы осваивают южные районы города.

За первую половину 2023 года компании из Петербурга заработали более 26,5 млрд рублей, или 5,5% от всех инвестиций в столичные новостройки. Таким образом, каждый восемнадцатый рубль покупателей достался питерским застройщикам. Год назад на долю выручки компаний из Петербурга приходилось 4,1%.

Максимальная доля проектов от всего объема спроса – 25,3% – сосредоточена в ЮАО. Еще 18,1% приходится на ЗАО и 7,7% – на САО.

Если рассматривать сегмент квартир стоимостью более 20 млн рублей, то средняя доля застройщиков из Петербурга в общей выручке вырастает до 7,6%.

3 июля 2023, 18:40
Urbanus✓ Надежный источник

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