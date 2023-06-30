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Пятница 30 июня

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В России подорожали квартиры в новостройках

В России подорожали квартиры в новостройках
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Интерес к квартирам в новостройках вырос только в Москве и Калининграде.

Отечественный рынок недвижимости в прошлом году испытывал нестабильность на фоне обвяленной западом санкционной войны. Благо, оперативное вмешательство властей помогло привести ситуацию в норму. Льготные условия потенциальным покупателям начали предлагать и застройщики.

Как правило, девелоперские проекты планируются на несколько лет вперед, поэтому на рынок продолжают выходить квартиры, спроектированные с учетом реалий минувших лет. При этом дисбаланс спроса и предложения продолжает расти.

Об этом рассказали эксперты по недвижимости газете "Известия". Они подчеркнули, что ситуация на рынке новостроек играет в пользу покупателя, поэтому застройщикам приходится повышать спрос на квартиры за счет дополнительных бонусов или скидок.

На данный момент спрос на новостройки вырос лишь в двух из 33 крупных городов России: Москва прибавила 12% по итогам второго квартала 2023 года, а Калининград – девять процентов. Об этом сообщает телеканал "360".

Однако в целом по стране квартиры в новостройках подорожали, правда, незначительно. В среднем за последние три месяца текущего года данная категория недвижимости прибавила один процент к цене как целого объекта, так и одного квадратного метра.

30 июня 2023, 09:20
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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