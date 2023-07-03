Какие долги переходят по наследству вместе с недвижимостью: объяснил нотариус

Некоторые долги можно получить даже без официального принятия недвижимости в наследство.

Российское законодательство предполагает, что по наследству может перейти не только недвижимость или иное имущество покойного, например, автомобиль или денежные средства, но и некоторые долги. Об этом рассказала нотариус Ольга Фрик.

Она подчеркнула, что если недвижимость приобретена в ипотеку, то обязательства по выплате кредита могут перейти на наследника. Он также будет обязан оплачивать коммунальные услуги и делать взносы за капитальный ремонт, в том числе, погасить накопившиеся при жизни наследодателя долги.

При этом права и обязанности, связанные с личностью покойного гражданина, по наследству не переходят, уточнила эксперт. К ним можно отнести право на вождение транспортного средства или долги по алиментам. Иные долги распределяются пропорционально полученному имуществу.

Это значит, что если наследник получил, скажем, четверть недвижимости, то обязан будет выплачивать лишь четверть долгов. Меж тем, сумма долга не может быть выше стоимости наследства. Однако уплата долга является обязательной процедурой.

Юрист также отметила, что некоторые долги переходят наследнику, даже если он официально не вступил в наследство. Закон не требует обязательного обращения к нотариусу – недвижимость можно принять фактически, если прописаться в нем после смерти собственника или погашать квитанции услуг ЖКХ.

Однако отказаться от наследства, если вы не желаете принимать на себя долги покойного, следует уже официально. Эксперт призвала в этом случае обращаться к нотариусу в шестимесячный срок после смерти владельца недвижимости.