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Эксперты объяснили популярность перегородок из гипсокартона

Эксперты объяснили популярность перегородок из гипсокартона
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Перегородки из гипсокартона стали чаще применять в новостройках.

Сегодня на отечественном рынке недвижимость все чаще и чаще можно встретить многоэтажные жилые дома, при строительстве которых применялись перегородки из гипсокартона. Девелоперы объясняют нововведения рядом причин.

Раньше данный строительный материал пользовался популярностью при возведении частной недвижимости, однако со временем опыт переняли застройщики жилых комплексов. Почему перегородки из гипсокартона стали популярны, разбиралось издание РБК.

Застройщики подчеркнули, что у данной продукции есть ряд очевидных плюсов. Во-первых, стены из гипсокартона возводятся быстрее, при этом сам строительный материал более экономный. Есть и технические преимущества.

Перегородки из гипсокартона позволяют снизить нагрузку на конструкцию и фундамент многоэтажного дома. При этом они обладают хорошей звукоизоляцией. Кроме того, за счет более тонких стен получается немного увеличить площадь квартиры.

Производители строительных материалов также подтвердили рост количества жилых комплексов, при возведении которых использовались перегородки из гипсокартона.

Данный материал считается экологичным и особенно ценится девелоперами из-за качества финишной поверхности. При строительстве недвижимости не приходится тратить дополнительные средства и время на выравнивание стен.

3 июля 2023, 10:40
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
РБК✓ Надежный источник

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