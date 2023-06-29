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Четверг 29 июня

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Банки подсчитали среднюю сумму кредита на ремонт недвижимости

Банки подсчитали среднюю сумму кредита на ремонт недвижимости
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Средняя сумма кредита на ремонт недвижимости с января по июнь 2023 года составила 400 тысяч рублей.

Рынок строительных материалов в минувшем году претерпел серьезные изменения. Нестабильность, связанная с санкционным давлением и уходом части зарубежных компаний, привела к повышению цен. Со временем доля отечественных производителей увеличилась, логистические цепочки тоже удалось перестроить.

Меж тем, ремонт недвижимости подорожал. Из данных банков следует, что с января по июнь 2023 года россияне брали в кредиты суммы в среднем на 20% больше, чем на таком же отрезке 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ряд отечественных банков.

Так, средняя сумма кредита на ремонт недвижимости за минувшие полгода составила 400 тысяч рублей. Примечательно, что чаще всего за заемными средствами обращаются жители Москвы и области. Зато на Дальнем Востоке в основном предпочитают обходиться своими силами.

Эксперты по ремонту отмечают, что сегодня в России за косметический ремонт недвижимости придется выложить десять тысяч рублей за квадратный метр. Чистовая отделка обойдется на пять тысяч дороже, черновая – плюс еще 20 тысяч за "квадрат".

К слову, интерес россиян к магазинам товаров для дома во втором квартале 2023 года тоже возрос. Средний чек по сравнению за аналогичным прошлогодним периодом подорожал на 14% при увеличении товарооборота почти на треть.


К слову, жители города Ноябрьск в ЯНАО не захотели ждать коммунальщиков, купили стройматериалы провели ремонт в своем подъезде. Об этом сообщает портал URA.RU.

29 июня 2023, 09:20
Фото: pixabay.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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