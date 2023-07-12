Как законно обустроить антресоль

Умерла звезда советского кино Тесты Басков и Немоляева выступили против убийств Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Среда 12 июля

02:07Как законно обустроить антресоль 00:05Киркорову и не снилось: огромные накладки на зубы стали трендом у звезд 22:03Хирург оценил стоимость пластических операций Надежды Бабкиной 19:40Дворец по виду и цене: как выглядит могила убитой раком Веры Глаголевой 19:30Evolute: самый бюджетный электрокар 19:10Почему родственники Нонны Мордюковой ополчились друг на друга из-за квартиры 19:00Чтоб жить целый век: 49-летний Фомин узнал уникальную формулу долголетия 18:20Нейрохирург оценил шансы сына Ефремова после трепанации черепа 15:50Гринева рассказала о полученном в семилетнем браке со Звягинцевым богатстве 15:14"Как женщина после родов": потерявший ноги Костомаров посмеялся над собой 12:10Караул, ограбили! Взломщики ворвались к матери певицы Бейонсе 10:55"Затопило квартиры до седьмого этажа": последствия аномального ливня в Нижнем Новгороде 09:23Отдых на море – 2023: цены на жилье 06:19Скидки на жилье в Москве достигают 40% 02:03Средняя цена покупки квартиры – 16 млн 00:23Первый канал официально подтвердил появление Гузеевой в новых выпусках "Давай поженимся!" 20:37Таролог предрекла крах отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека 17:00Сын Михаила Ефремова перенес трепанацию черепа 16:50Бывший солист группы "Челси" рассказал о совершенной в молодости ошибке 16:30Ольга Орлова страдает от последствий кесарева после родов 14:58Попал в реанимацию: Московский школьник сильно напился на выпускном 14:29"Забудьте про Израиль": врач рекомендовал больной Пугачевой остаться на ПМЖ в Латвии 14:29В Пермском крае юноши изнасиловали и подожгли 15-летнюю девушку 13:32Состояние ухудшилось: сына Ефремова после операции настигла новая беда 13:18В Москве ребенок съел гриб во время прогулки и попал в больницу 12:41"Год назад даже и не думал": Прилучный поделился трогательными кадрами с младшим сыном 12:39В Санкт-Петербурге сгорел склад на площади 3,5 тысячи "квадратов" 12:08Внешность Ковальчук удивила публику: Она вообще рожала? 11:13Как выбрать профессиональных ремонтников: объяснил эксперт 10:30Бьянка обвинила известного артиста в сексуальных домогательствах: Каждый его знает 09:40За что готовы переплачивать арендаторы квартир 09:20Пластическая хирургия колен: что за тренд? 09:00"Я не Киркоров и не Табаков": Гринева рассказала о роли блата для карьеры 08:40Запросы и ожидания: чего хотят одинокие и замужние женщины от пластической хирургии 08:20Родной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом-красавцем 08:00Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2023 года 06:20Пять лучших сериалов с Татьяной Арнтгольц 04:27Тест: отгадайте кинокартины с Натальей Варлей 02:07Как можно освободиться от страха, работая с собственной энергией? 00:0111 лет разлуки: Стоянов в день рождения вспоминает покойного Олейникова 23:52Выпавшему из окна сыну Ефремова поставили штифты на сломанные кости таза 22:09Любовь не ржавеет: 3 пары шоу-бизнеса, которым все нипочем 20:04Что готовит Татьяна Буланова: рецепт сырников с медом 17:50Мошенники распространяют ложное сообщение о смерти Лолиты 16:45Не спортом единым: как Алина Загитова заработала целое состояние 16:20Восхитившая поклонников своим видом Ходченкова намекнула на новые отношения 16:00Причиной краха семейной жизни Бедроса Киркорова оказался брачный контракт 15:37Признание отца Топалова: почему певец решился на совместные роды с Тодоренко 15:04Юлия Ковальчук объявила о рождении ребенка 14:50"Вредно для сердца": Гринева рассказала о плачевной ситуации
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как законно обустроить антресоль

Как законно обустроить антресоль
105

Данная опция позволяет увеличить полезную площадь жилья.

Антресоль может стать отличным решением для малогабаритной квартиры. Обустройство верхнего полуэтажа позволяет увеличить полезную площадь жилья, но важно, чтобы данная перепланировка была узаконена.

В первую очередь, необходимо определиться, для чего вообще нужна антресоль. Пространство может быть использовано для спальни, гардеробной, детской, кабинета. Проектирование будет напрямую зависеть от функционального назначения.

Проектируя антресоль, важно учесть площадь, которую займет лестница. Даже небольшие винтовые конструкции могут занять до 2 кв. м. Лестница не должна препятствовать проходу и сильно выделяться из интерьера.

Далее следует решить, антресоль какого типа будет обустроена. Конструкции могут быть безбалочными и опираться на капитальные стены, балочными или комбинированными. Последний вариант стоит дороже, зато он самый надежный и не требует устанавливать колонны на нижнем уровне.

Антресоль необходимо зарегистрировать в госорганах. По закону, верхний полуэтаж должен быть не выше 1,8 м и не занимать более 40% от всей площади квартиры. До начала строительства надо получить техническое заключение, подтверждающее, что несущие конструкции подходят для обустройства антресоли.

Обустраивая антресоль, не стоит забывать о комфорте. Для отопления рекомендуется использовать теплый пол, а не радиатор. Обеспечить циркуляцию воздуха поможет вентиляционный канал со смежной комнатой. По краям полуэтажа для безопасности стоит установить либо бортики, либо полноценные ограждения.

12 июля 2023, 02:07
Метриум✓ Надежный источник

По теме

Какие ошибки сделают ремонт квартиры дороже: объяснили дизайнеры

Квартиры с каким ремонтом хуже продаются

Караул, ограбили! Взломщики ворвались к матери певицы Бейонсе

Караул, ограбили! Взломщики ворвались к матери певицы Бейонсе
В семье звезды Голливуда жуткий переполох. Певица Бейонсе не уберегла мать от страшной напасти. Целое состояние попало в руки мошенников.

Собянин: МЦД-4 откроется уже этой осенью

Собянин: МЦД-4 откроется уже этой осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал запуск МЦД-4 в ближайшие месяцы. Четвертый маршрут Московских центральных диаметров откроется уже этой осенью.

"Затопило квартиры до седьмого этажа": последствия аномального ливня в Нижнем Новгороде

"Затопило квартиры до седьмого этажа": последствия аномального ливня в Нижнем Новгороде
"Корабли в моей гавани, не взлетим, так поплаваем", – слова из песни иноагента Земфиры внезапно оказались пророческими. Животрепещущие новости Нижнего Новгорода о дожде и массовом потопе набирают обороты. Всего за три дня столица Приволжья превратилась в Венецию по мотивам фильма ужасов.

Отдых на море – 2023: цены на жилье

Отдых на море – 2023: цены на жилье
Иногда для счастья нужно немного: длинный отпуск, чтобы отдых на море состоялся, и денежный дождь, чтобы его оплатить. Поскольку купюры с неба пока не падают, сначала посмотрим цены на жилье. Телеканал "360" предупреждает: стоимость отпуска на российских курортах в 2023 году взлетела примерно на 15%.

Скидки на жилье в Москве достигают 40%

Скидки на жилье в Москве достигают 40%
Средний размер дисконта составляет 15%. Столичные застройщики продолжают активные дисконтные кампании.

Средняя цена покупки квартиры – 16 млн

Средняя цена покупки квартиры – 16 млн
Спрос на жилье в Москве в июне вырос на 6%. По итогам июня в новостройках Москвы заключено 5,5 тыс.

Выбор читателей

10/07ПндРодной сын Газманова разоткровенничался об отношениях со сводным братом-красавцем 10/07Пнд"Забудьте про Израиль": врач рекомендовал больной Пугачевой остаться на ПМЖ в Латвии 10/07ПндСостояние ухудшилось: сына Ефремова после операции настигла новая беда 10/07ПндБьянка обвинила известного артиста в сексуальных домогательствах: Каждый его знает 10/07Пнд"Я не Киркоров и не Табаков": Гринева рассказала о роли блата для карьеры 10/07ПндВнешность Ковальчук удивила публику: Она вообще рожала?