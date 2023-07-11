Скидки на жилье в Москве достигают 40%

Средний размер дисконта составляет 15%.



Столичные застройщики продолжают активные дисконтные кампании. Средний размер скидок составляет 15-20%, максимальный – 40%, правда, в проектах с апартаментами.



В апарт-комплексе "Зорге 9" от застройщика St Michael у метро "Хорошевская" все лоты в июле предлагаются с 40%-ной скидкой. В рамках проекта возводится три корпуса высотой до 21 этажа. Минимальная цена – 11,3 млн рублей.

Скидку в 20% можно получить в ЖК "1-й Нагатинский" от Prime Life Development на юге города. Комплекс состоит из трех корпусов высотой в 25 и 28 этажей. Цены на жилье начинаются от 13,3 млн рублей за квартиру-студию в 30,3 "квадрата".

Дисконт в 20% также действует в квартале Forst от девелопера Forma в районе Даниловский. В рамках проекта класса "бизнес" возводится четыре 20-этажных корпуса. Минимальная цена квартиры – 10,8 млн рублей.

Скидка в 18% предлагается в еще одной новостройке в Даниловском районе – ЖК Shagal от ГК "Эталон". Комплекс состоит из 29-этажных небоскребов и среднеэтажных корпусов. Минимальный ценник – от 13,3 млн рублей. За такую стоимость можно приобрести студию в 31,6 кв. м.