Средняя скидка на квартиру в Москве – 6%

В некоторых ЖК дисконты превышают 30%.



Средний уровень дисконтов в новостройках внутри МКАД по итогам мая составил 6% – на 1% уступая апрельскому значению.



Текущая дисконтная политика застройщиков принципиально отличается от акций прежних лет своей кратковременностью. Практически всегда скидки действуют несколько недель или даже дней. И решение о покупке конкретной квартиры необходимо принимать максимально быстро.

В классе "комфорт" скидки действуют в большей части проектов – 62%. Средний размер скидки составляет 19%, а в некоторых ЖК превышает 30%.

В классе "бизнес" открытые дисконты заявлены в 42% ЖК, в премиальных новостройках девелоперы значительно неохотнее анонсируют скидки. С покупателями дорогого жилья скидка почти всегда обсуждается в индивидуальном порядке. В классе "бизнес" средний размер скидки составляет 5%, в премиум-классе – 2%,

За последний год столичные новостройки подешевели примерно на 6%, ощутимее всего снизились цены в ТиНАО.

В классе "комфорт" лоты пошевели в среднем на 7%, до 12,4 млн рублей. В проектах класса "бизнес" снижение цен еще более существенное – на 9%, до 27,3 млн рублей.