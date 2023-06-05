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Лучшие новостройки Москвы рядом с рекой

Лучшие новостройки Москвы рядом с рекой
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Цены стартуют от 170 тыс. рублей за "квадрат".

Новостройки у реки пользуются повышенным интересом у покупателей. С одной стороны, это возможность приобрести квартиру с красивым видом и рядом с прогулочной зоной, с другой – гарантия, что перед окном не "вырастет" еще один дом.

Квартиры рядом с водой традиционно дороже, поэтому стоит обращать внимание на недавно стартовавшие проекты, где ценник, как правило, ниже. С начала года в столице начались продажи 13 жилых комплексов на расстоянии менее километра от реки.

Минимальный ценник зафиксирован в квартале "Цветочные поляны Сити" в Новой Москве от компании "МИЦ". Проект реализуется в 500 м от реки Незнайка. Стоимость "квадрата" стартует от 170 тыс. рублей.

Всего в 150 м от той же реки Незнайка ведется строительство еще одного ЖК – квартала "Новое Внуково" от застройщика "Самолет". Стоимость кв. м здесь начинается от 200 тыс. рублей.

В еще одном проекте в Новой Москве – ЖК "Середневский лес" от группы "ПИК" – цены начинаются от 172 тыс. рублей за кв. м. Комплекс возводится в 550 м от реки Березовка.

В старых границах Москвы ближе всего к воде возводится ЖК City Bay от застройщика MR Group. В проекте в 100 м от Москвы-реки можно купить жилье по цене от 347 тыс. рублей за кв. м.

5 июня 2023, 09:40
Метриум✓ Надежный источник

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