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Россияне стали чаще страховать недвижимость

Россияне стали чаще страховать недвижимость
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Наибольшую опасность для недвижимости представляют пожары.

В первом квартале текущего года отечественные страховые компании получили от граждан сборов почти на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Россияне стали чаще страховать свою недвижимость из-за чрезвычайных происшествий, связанных с природой.

Об этом сообщает портал URA.RU. По данным издания, наибольшую опасность для недвижимости представляют пожары. Как отметили страховщики, сильный ветер или наводнение причиняют жилью и имуществу меньше вреда, чем возгорание.

Природные пожары способны уничтожить целые поселения. К примеру, в мае в Свердловской области "Росгосстраху" пришлось выплатить своим клиентам самые крупные компенсации. Аналогично и в 2022 году, пропорционально по выплатам лидировали возгорания.

Из всех страховых случаев на пожары пришлись 27,5%, а в денежном эквиваленте – 84,5%. Суммарный размер компенсаций за сгоревшую недвижимость превысил 56 миллионов рублей, а в отдельные поселки "Росгосстрах" направил дополнительных сотрудников для оперативного решения проблем.

Меж тем, эксперты обращают внимание, что зачастую граждане занижают стоимость жилья, чтобы сэкономить на страховке. В одном из уральских поселков средняя выплата из-за этого не превышала 500 тысяч рублей, чего, разумеется, не хватило на восстановление имущества.

Страховщики призвали россиян реально оценить стоимость строительных материалов и страховать недвижимость по рыночной цене. В компании подчеркнули, что сегодня можно включить в пакет даже повреждения из-за падения летательных аппаратов, например, беспилотников.

27 июня 2023, 14:00
Фото: pixabay.com
URA.RU✓ Надежный источник

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