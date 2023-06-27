О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году

Поминки на могиле Шатунова Тесты Сенчукова рассказала о разводе Игры Сонник

Топ новостей недели

"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой"Там недвижимость и счета": 86-летняя Немоляева высказалась о бегстве из России вслед за Пугачевой "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем "Живет своей жизнью": бывшая жена Джигарханяна рассказала об отношениях с сыном-американцем Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисеГорько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе "Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику"Передвигается с трудом": девушка сына Королевой потрясла публику

Лента новостей

Вторник 27 июня

10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 08:40Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 08:20Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино 08:00За год массовые ЖК подешевели на 7% 07:30Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом 06:37Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа? 04:21Долгожданное воссоединение? Ирина Шейк и Бредли Купер слились в объятиях 02:25Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака 00:32Анонсировано появление сториз в "Телеграме" 00:09"Рианна и ДиКаприо будут тусить без меня": Боню позвали на вечеринку с мировыми звездами 23:59Элтон Джон дал последний концерт в своей карьере 23:40Исследование: употребление шоколада и молока может спровоцировать кошмарные сны 22:20Психолог порекомендовала россиянам завершать отпуск за 2 дня до выхода на работу 19:35В России решили утвердить метод контроля производителей меда 18:33Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик 18:10Долина откровенно рассказала о тяжелом периоде материнства 18:00Воспаления на коже и раздраженный кишечник: какой вред для организма несет молоко 17:20"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова 17:07Психолог рассказала россиянам о способе легкого восприятия негативных новостей 16:30"Конфликт с его дамой сердца": таролог заявила о причинах гибели Панина 16:08Кети Топурия поделилась тайными желаниями 15:30Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину 14:20Как правильно застраховать квартиру 14:00Как выходить из запоя: советы писателя Александра Пелевина 13:20Павел Прилучный держит Зепюр Брутян в строгости 13:00"Только так ты поймешь": Седокова помирилась с мужем после громкой ссоры 12:30Улучшилось состояние пострадавшего в ДТП с дочкой Пореченкова 12:20Мать отругала 45-летнюю Ольгу Орлову за ошибку: Все не так 11:40Роман Костомаров оказался в списке должников 11:20"Не будут продолжать участие": Гурцкая после смерти мужа ушла с Первого канала 11:00"Будем гулять мощно": в жизни Анны Семенович произошло важное событие 08:40Отпуск без забот: 5 лучших направлений для отдыха этим летом 08:20Боевая фантастика: 5 книг, от которых вы не сможете оторваться 08:00Гороскоп с 26 июня по 2 июля 2023 года 06:17По заветам Асмус, Добронравова и Цымбалюк-Романовской: театральный этикет в 2023 году 04:15К чему снится сон: трактование по дням недели 02:11Тест: угадайте фильм по сцене из бани 00:02Провалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина 23:06Махнуть в отпуск и не разориться: лайфхаки бюджетного туризма 22:0840 лет вместе: история любви Надежды Кадышевой и Александра Костюка 21:04Сидим на чемоданах: удачные варианты путешествий по России 20:04Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный 18:01Сильный духом и талантливый: история успеха Владимира Толоконникова 17:05Ирина Пегова рассказала о проблемах со зрением 15:56"Беру фамилию жены": Пригожин объявил о важном решении
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году

О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году
155

К покупке недвижимости по доверенности нужно относиться особенно внимательно.

Цены на недвижимость постепенно начали приходить в норму, однако на рынке возникли новые тренды. Например, резко увеличилось число граждан, продающих свои дома или квартиры по доверенности. В связи с этим у потенциальных покупателей возросли риски.

Чтобы минимизировать их, клиентам необходимо перед покупкой жилья задать несколько важных вопросов. О чем нужно узнать в обязательном порядке при оформлении сделки в 2023 году, рассказали риелторы.

В первую очередь необходимо поинтересоваться, находится ли продавец в России и готов ли приехать на сделку. Это нужно для того, чтобы в последний момент он не заявил о неготовности лично присутствовать при продажи недвижимости.

Если же покупатель согласен на сделку по доверенности, тогда документ необходимо тщательно проверить. В частности, необходимо внимательно отнестись к пунктам об оплате.

Далее следует узнать о готовности продавца раскрыть свои данные в ЕГРН. Кроме того, в 2023 году не лишним будет уточнить детали, связанные с воинской обязанностью владельца жилья.

Дело в том, что из-за новых ограничений у уклонистов могут возникнуть трудности при заключении сделки или получением кредита на недвижимость. Также нужно уточнить, зарегистрировали ли собственник права на недвижимость.


К сожалению, практика затягивания регистрации имеет место быть, поэтому в Московской области даже решили стимулировать владельцев жилья вовремя оформлять документы, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

27 июня 2023, 09:20
Фото: pixabay.com
РИА Новости✓ Надежный источник

По теме

Готовим квартиру к отпуску: важные правила

Эксперт перечислил способы снизить цену на аренду квартиры

За год массовые ЖК подешевели на 7%

За год массовые ЖК подешевели на 7%
Средняя цена квартиры в июне – 12,8 млн рублей. За последний год столичные новостройки класса "комфорт" подешевели почти на 7%.

Как правильно застраховать квартиру

Как правильно застраховать квартиру
Страховка может включать ремонт и мебель. Актуальность страхования квартир увеличилась в последнее время, в том числе из-за участившихся случаев пожаров.

Каким районам Москвы не хватает жилья

Каким районам Москвы не хватает жилья
Лучше всего обеспечен Молжаниновский район. Обеспеченность москвичей новым жильем значительно различается в зависимости от конкретного района.

С начала года комнаты подорожали на 4%

С начала года комнаты подорожали на 4%
Сильнее всего выросли цены в Кирове. С начала года комнаты в крупных городах России подорожали н 4%, до 1,15 млн рублей.

Готовим квартиру к отпуску: важные правила

Готовим квартиру к отпуску: важные правила
Эксперт напомнила, что при длительном отъезде некоторые коммунальные услуги можно не оплачивать. Лето – сезон отпусков.

Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД

Собянин сообщил о скором завершении строительства еще одного участка МСД
Улучшится транспортное обслуживание районов за МКАД и подмосковных городов. Завершается строительство участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Лухмановской до Покровской улицы.

Выбор читателей

25/06Вск"Беру фамилию жены": Пригожин объявил о важном решении 26/06ПндПровалы в кино и срок за мошенничество: чем прославилась отмечающая юбилей Дрожжина 25/06ВскИзменившуюся Алсу приняли за другую женщину 25/06ВскСтало известно об операции на сердце у Пугачевой: Стенты поставили 25/06Вск40 лет вместе: история любви Надежды Кадышевой и Александра Костюка 26/06Пнд"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова