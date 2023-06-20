Обнародованы цены 2023 года на строительство частного дома

Самым дорогим вариантом является недвижимость из кирпича.

Ситуация на рынке недвижимости напрямую зависит от стоимости строительных материалов, поэтому цены на частные дома и квартиры в последние несколько лет были нестабильными. После введения санкций они и вовсе поползли вверх. Продукция подорожала из-за нарушения логистических цепочек и ухода западных компаний из России.

Однако постепенна отечественный рынок начал восстанавливаться. Сегодня построить частную недвижимость стоит дешевле, чем в прошлом году. Хотя по некоторым пунктам цены 2023 года выше цен 2021 и 2022 годов, динамика на снижение все же просматривается.

Вообще, индивидуальное жилищное строительство сегодня является довольно популярным способом обретения недвижимости. По данным РБК, спрос россиян на ИЖС на ближайшие пять лет оценивается в три миллиона домов.

Кстати, далеко не всего граждане сегодня выбирают типовые варианты, многие стремятся построить недвижимость по уникальному дизайну. Дороже всего им обойдется дом из кирпича. Квадратный метр такого жилья в 2023 году стоит 63 тысячи рублей без учета внутренней отделки.

Из наиболее популярный материалов в текущем году лишь кирпич прибавил в стоимости: более десяти процентов за квадрат дома. Наилучшая динамика у недвижимости из бруса, она потеряла почти девять процентов цены. Сегодня квадрат стоит 52 тысячи рублей.

Энергоэффективный и экономичный каркас тоже подешевел, квадратный метр дома обойдется в 45 и 30 тысяч рублей, соответственно. Наконец, за квадрат недвижимости из газобетона придется выложить 53 тысячи рублей.