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Собянин и Белозеров открыли станцию Площадь трех вокзалов после реконструкции

Собянин и Белозеров открыли станцию Площадь трех вокзалов после реконструкции
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Пропускная способность участка увеличилась в два раза.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор РЖД Олег Белозеров открыли транспортно-пересадочный узел "Площадь трех вокзалов". Он объединяет три вокзала, две станции метро, станцию МЦД-2 и наземный общественный транспорт.

"На месте платформы Каланчёвская построен, по сути, новый московский городской вокзал. Готовы вторая платформа и западная часть пассажирского вестибюля", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, пропускная способность участка увеличена в два раза. Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4) запустят в 2023 году, уточнил мэр.

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"

Также продолжается обновление Курского вокзала. Реконструкция платформ и пассажирской инфраструктуры завершится к началу 2025 года.

Ранее мэр столицы рассказал о реконструкции станций будущего МЦД-3. Диаметр планируется запустить осенью текущего года.

2 июня 2023, 17:21
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства столицы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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