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Маленькие квартиры прибавили в стоимости

Маленькие квартиры прибавили в стоимости
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За квадратный метр недвижимости придется выложить в среднем чуть более 107 тысяч рублей.

Отечественный рынок недвижимости после череды потрясений постепенно приходит в норму. Так, в России выросли цены на квартиры малой площади. Подобная динамика наблюдается с начала 2023 года почти во всех крупных городах.

Рост стоимости маленьких квартир зафиксировали аналитики портала "Мир квартир". Исследование проведено в 70 крупных городах. Эксперты проверяли цена на лоты, площадь которых не превышала 32 квадратных метров.

Снижение цен наблюдается лишь в шести городах. Лидируют Санкт-Петербург и Калининград – там маленькие квартиры подешевели на три процента. В Челябинске и Магнитогорске ситуация обратная – недвижимость прибавила в цене по 16%.

Кстати, в Москве тоже наблюдается отрицательная динамика цен, правда, она не превышает одного процента. В целом же по России маленькие квартиры прибавили в стоимости 4,6%. За квадратный метр недвижимости придется выложить в среднем чуть более 107 тысяч рублей.

К слову, на однокомнатную квартиру проще всего накопить в Тюмени. Город лидирует по доступности данного вида жилья как на первичном (49 средних окладов), так и на вторичном (46 средних окладов) рынке недвижимости. Как ранее сообщали "Дни.ру", аналитики учитывали данные о ценах на жилье и о средних зарплатах в регионах страны.

2 июня 2023, 11:14
Фото: pixabay.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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