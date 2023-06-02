Почему опасно оставлять квартиру с открытыми окнами

Угрозу для квартир представляют не только грабители, но и погода.

Многие из нас, выходя из квартиры, оставляют окна открытыми для проветривания помещений, что особенно актуально в теплое время года. Зачастую люди даже не задумываются, что при этом подвергают серьезной опасности свое жилище.

Почему нельзя оставлять квартиру с открытыми окнами, объяснила эксперт по безопасности Елена Приорова. Она отметила, что серьезную угрозу для граждан представляют злоумышленники.

Открытые окна привлекают внимание грабителей отнюдь не только на первом этаже. По словам специалиста, сейчас преступники действуют довольно находчиво.

Многие из них отличаются высокой мобильностью, пользуются альпинистским снаряжением и даже могут действовать под видом сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, предупредила эксперт.

Это значит, что квартиры на высоких этажах тоже находятся под потенциальной угрозой, если на выходе не закрывать в них окна. Однако для верхних этажей есть и другие риски.

Серьезную опасность для жилища, как подчеркнула эксперт, представляет погода. Например, усилившийся ветер может сорвать окно с петель и закинуть его в квартиру, от чего пострадают пол или шторы.

Кроме того, если ветер дует в сторону вашей квартиры, то при сильном ливнем ее может залить водой, что все так же опасно для напольного покрытия.