Ограничение въезда в СНТ – законно или нет

Киркоров показал пресс Тесты Жизнь Милохина за границей Игры Сонник

Топ новостей недели

"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точкаВ истории с арестом замка Галкина* и Пугачевой в Грязи поставлена точка

Лента новостей

Пятница 16 июня

14:20Ограничение въезда в СНТ – законно или нет 14:20"Такие красивые!": Поклонники восхитились свежим снимком Янковского и Пожарской 14:00"Вряд ли сама захотела": Омаров отреагировал на решение Бородиной крестить дочь 13:40Черная полоса: Тодоренко пожаловалась на череду неприятных ситуаций 13:20"Все потрачено и проедено": Лель рассказала о с трудом выживающих обнищавших артистах 13:00"Противовоспалительные не помогали": Принимающая лекарства Дайнеко пожаловалась на отеки 12:00"8 лет без тебя": Орлова появилась на могиле Фриске в годовщину ее смерти 11:40Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве 11:20"Потерял": Опальный Панин рассказал о разводе с женой 11:00Ребенок от девушки на 54 года моложе: 83-летний Аль Пачино стал отцом в четвертый раз 11:00Сверкнувшая кольцом Кайли Дженнер спровоцировала разговоры о свадьбе с новым возлюбленным 10:40"Скучать не приходится": Рыжий "Иванушка" рассказал о личной жизни и творчестве 10:20Как сэкономить на квартире в новостройке: объяснил риелтор 09:40Наташа Королева нашла копеечное средство для идеальной формы вместо изматывающих диет 09:20Звезду "Беспринципных" Бабушкину задержали в Москве вместе с мужем 09:00Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери 09:00Не пластика: Зверев накануне 60-летия раскрыл секрет своей феноменальной молодости 08:40"Лицо отекшее": Малиновская упрекнула Бузову в излишнем увлечении "уколами красоты" 08:40Жара на подходе: 5 дельных советов для водителей авто 08:20Испортить праздник: Не получившая приглашение на юбилей короля Маркл придумала коварный план 08:20Автор "Глухонемой любви" Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева 08:00"Большой чемодан денег": Маликов сравнил свой гонорар с заработками Киркорова 06:32О каких недугах свидетельствует постоянное желание есть яблоки 04:0417% квартир в новостройках неликвидны 02:34Как не ошибиться с покупкой "вторички" 00:17Какие жесты выдают в человеке неудачника: объяснил психолог 22:23Красавица из "Уральских пельменей" выступила с важным заявлением: Призываю каждого 21:32Диетолог предупредил Джигана и Самойлову об опасности сахарного диабета 21:02Купившая отдельную квартиру Костенко публично ответила на слухи о разводе с Тарасовым 20:29Почему звезда "Подольских курсантов" бросила ВУЗ и уехала из Москвы 19:45"Убейте меня теперь": озадаченная Меньшова обратилась к врачу 19:00Психолог дал совет Диане Гурцкая после смерти мужа 18:40"Живет за чужой счет": покинувший Россию Милохин нашел спонсора за границей 18:29"Росатом" построит на Чукотке первую в мире АЭС мощностью до 10 МВт 18:20"Были клонами": племянник раскрыл связь Игоря Кваши с Галиной Волчек 18:00Единственная дочь Задорнова объявила о рождении малыша 17:40Предательство и восемь выкидышей: личная драма звезды сериала "Друзья" 17:20Дождались: "Давай поженимся" возвращается на экраны 17:00На 91-м году жизни умерла актриса "Карнавальной ночи" Евгения Шмелева 16:40"Забрала из школы": Боня пожаловалась на травлю дочери 16:20"В семье будет главной Татьяна": на фото со свадьбы Булановой замечены тайные знаки 16:009 способов визуально увеличить тесную комнату 15:40В Новосибирске мальчик погиб во время отдыха в сауне 15:20"Я чувствую боль Александра": Сорвавшегося с проклятиями на женщин Васильева оправдали 15:00Очарован своим отражением: постройневший Киркоров показал пресс 14:40Оберегающий личную жизнь Малахов показал повзрослевшего сына 14:38"Росатом" займется строительством ветропарков в Мьянме 14:20Куда сходить в Москве: афиша с 16 по 24 июня 14:00Напоил пассажиров коньяком: выходка Пенкина в самолете попала на видео 13:40Житель Москвы открыл огонь по продавцам из аэрозольного пистолета
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ограничение въезда в СНТ – законно или нет

Ограничение въезда в СНТ – законно или нет
55

Иногда подъездная дорога может быть в личной собственности.

Многие СНТ ограничивают подъезд к своей территории, причем не только для посторонних, но и для членов товарищества. Далеко не все такие случаи законны.

Чаще всего дороги в садовом товариществе находятся в общей долевой собственности. Однако в последние годы на рынке появились СНТ, в которых дороги принадлежат конкретному юридическому или физическому лицу, – застройщику или руководителю компании.

Узнать, кому принадлежит дорога в СНТ, можно через один из сервисов Росреестра, изучив кадастровую карту. В выписке будет указано, является ли владельцем физлицо, или компания.

Зачастую дорогу в СНТ перекрывают для посторонних. Это законно в том случае, когда земля товарищества находится в долевой собственности. В ином случае может быть выписан штраф за самовольное занятие земли.

Собрание собственников иногда решает ограничивать въезд членам СНТ, у кого долги по взносам. Такая мера всегда незаконна.

Весной или осенью дорога в СНТ может быть перекрыта на т.н. «просушку», чтобы не допустить серьезных повреждений. Такая вынужденная мера разрешена законом, но лишь на короткий срок. Перекрытие дороги из-за весеннего таяния снега или осенних затяжных дождей на месяц-другой недопустимо.

Похожая логика действует и при закрытии работы на ремонт. Оно должно быть одобрено собственниками, носить временный характер и не причинять существенных неудобств кому-то из членов СНТ.

Наконец, общее собрание имеет право запретить проезд большегрузов на любой период, кроме летнего, так как тяжелые машины разрушают дорожное полотно. Несогласный с решением большинства член СНТ может обратиться в суд, но до этого данное решение законно. Компромиссом может стать не полный запрет на большегрузы, а взимание с них платы за проезд.

16 июня 2023, 14:20
РБК✓ Надежный источник

По теме

Как оспорить слишком высокие взносы в СНТ

Столит ли включать СНТ в состав населенного пункта: объяснил эксперт

Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве

Найдены самые дешевые однокомнатные квартиры в Москве
В пределах МКАД можно найти квартиру дешевле шести миллионов рублей. Москва – современный многомиллионный мегаполис, открывающий перед своими жителями множество возможностей и перспектив.

Как сэкономить на квартире в новостройке: объяснил риелтор

Как сэкономить на квартире в новостройке: объяснил риелтор
Агент по недвижимости объяснил общую тенденция на основе личного опыта. Разумеется, каждый из нас стремиться получить максимальную выгоду от любых приобретений, и недвижимость здесь не исключение.

Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери

Эксперт по безопасности дал советы по выбору входной двери
Специалист призвал обратить внимание на металлические входные двери. Согласно теории американского психолога Абрахама Маслоу, потребность в безопасности по важности находится на втором месте, сразу после физиологических потребностей.

17% квартир в новостройках неликвидны

17% квартир в новостройках неликвидны
На такие лоты чаще предлагают большую скидку. Около 17% квартир в столичных новостройках отличаются низкой ликвидностью.

Как не ошибиться с покупкой "вторички"

Как не ошибиться с покупкой "вторички"
И не стать жертвой мошенников. Квартиры на вторичном рынке зачастую дешевле лотов в новостройках, особенно, если речь идет о старом жилом фонде – панельных домах высотой до 14 этажей.

9 способов визуально увеличить тесную комнату

9 способов визуально увеличить тесную комнату
Полезные советы как сделать комнату просторнее. Вряд ли найдется много людей кто искренне доволен размерами своей квартиры.

Выбор читателей

14/06СрдУставшая Буланова после свадьбы сообщила радостную новость 14/06Срд"Совершенство": Климова показала стройное тело в новой фотосессии 14/06Срд"Она пьет из-за меня": известный шоумен заявил о готовности отвезти Волочкову в наркоклинику 15/06ЧтвВечная память: Ольге Бузовой сообщили о скоропостижной смерти хоккеиста Дмитрия Тарасова 15/06ЧтвОберегающий личную жизнь Малахов показал повзрослевшего сына 15/06ЧтвОчарован своим отражением: постройневший Киркоров показал пресс