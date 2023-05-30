Раменки вышел в лидеры по объемам "элитки"

Всего в столице в первичной продаже 44 ЖК.



На рынке новостроек класса "элит" в продаже находится 134 тыс. кв. м жилья в составе 44 проектов. Основную часть предложения – почти 72% – составляют квартиры.



Больше всего "элитки" по итогам апреля сосредоточено в Раменках – 23% от всего объема в продаже. За счет старта новой очереди квартала "Вишневый сад" данный район смог обогнать традиционного лидера – Якиманку, где сейчас реализуется 19% от всего предложения.

Еще 12% представлено в Хамовниках и по 10% на Арбате и в районе Тверской.

Стоимость "квадрата" зафиксирована на уровне 1,3 млн рублей. Самой дорогой локацией остается район Пресненский, где цена кв. м составляет 2,9 млн рублей. Далее следуют Якиманка (2,6 млн), районы Мещанский (2,4 млн) и Басманный (2,3 млн).

"Квадрат" в Раменках в среднем обойдется в 1,3 млн рублей. Самый низкий ценник – 1 млн рублей за кв. м – действует в районе Дорогомилово.