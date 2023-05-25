Как подготовить квартиру к продаже: объяснил риелтор

Картинка внутри внутри квартиры должна выглядеть максимально привлекательной для покупателя.



Ситуация на отечественном рынке недвижимости постепенно нормализуется. Граждане, которые рассматривали свои квартиры как инструмент для инвестиций, начинают их продавать. Как лучше подготовиться к будущей сделке, объяснила риелтор Антонина Богачева.

Она подчеркнула, что картинка внутри внутри квартиры должна выглядеть максимально привлекательной для потенциального покупателя. Однако начать процесс подготовки нужно с изучения ситуации на рынке, уточнила эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

В первую очередь необходимо выяснить рыночную стоимость квартиры на данный момент. По словам риелтора, для этого процесса стоит обратиться к специалистам, а в идеале – полное сопровождение сделки с их стороны.

Далее идет непосредственная подготовка недвижимости к продаже, в том числе, полный осмотр квартиры и устранение физических и косметических дефектов. Помним про красивую картинку. Кстати, о картинках.

Разумеется, фотографии и описание лота на цифровых площадках не должны отталкивать потенциального покупателя, а наоборот – отвечать на максимальное количество возможных вопросов. Опять же эту работу можно доверить профессионалам.

Заключительным этапом подготовки квартиры к продаже является сбор необходимых документов. Эксперт призвала сделать это заранее, чтобы не терять время, когда клиент будет найден.

Кстати, спрос на квартиры нового стандарта растет в Челябинске. По данным портала URA.RU, граждане охотно покупают "евродвушки" и "евротрешки" площадью не более 56 квадратных метров и совмещенной кухней-гостиной.