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Вторник 2 мая

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В Подмосковье годовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже

В Подмосковье годовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже
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В квартире нормальные условия для проживания

Праздничный день 1 мая обернулся чрезвычайным происшествием для семьи из поселка Свердловский Московской области. Годовалый малыш, оставшись без присмотра родителей, выпал из окна квартиры на четвертом этаже.

Как сообщает издание "Вести Подмосковья", ЧП произошло в жилом доме, расположенной на улице Заводской. По данным портала VSE42.RU, ребенок выпал из окна последнего этажа четырехэтажного объекта недвижимости. Однако малыш остался жив, получив многочисленные травмы.

Примечательно, что в момент чрезвычайного происшествия, чудом не обернувшегося смертью ребенка, вся семья находилась дома. Малыш, со слов родителей, бегал по квартире. В какой-то момент взрослые услышали крик и обратили внимание на открытое окно.

Выглянув из окна четвертого этажа они поняли, что ребенок выпал. Оказалось, что малыш облокотился на москитную сетку, которая попросту не выдержала его веса. Увидев лежащего на земле годовалого наследника, родители вызвали скорую помощь.

Ребенок был экстренно госпитализирован, однако сейчас находится в тяжелом состоянии. После падения с четвертого этажа он получил закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Данной ситуацией уже заинтересовались правоохранительные органы и органы опеки, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Однако, по данным телеграмм-канала SHOT, в квартире нормальные условия для проживания, а семья не состоит на учете.

2 мая 2023, 12:00
Фото: pixabay.com
Telegram-канал SHOT✓ Надежный источник

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