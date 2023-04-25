Стоимость квартир в новостройках достигла потолка

Цены выросли на 76% за четыре года.

В крупных агломерациях России за последние четыре года стоимость квартир в новостройках достигла полотка, считают эксперты по недвижимости. Исследование "Института экономики города" показывает, что в среднем цены на данную категорию жилья прибавили 76%.

Аналитики пришли к выводу, что до 2030 года не стоит ждать удорожания квартир в новостройках. Однако в некоторых регионах страны нет предпосылок ни к увеличению доходов населения, ни к повышению спроса на жилье, поэтому там недвижимость может начать дешеветь.

Меж тем, российские власти не дадут первичному рынку недвижимости обрушиться. Эксперты полагают, что непроданные квартиры у застройщиков может начать выкупать государства для дальнейшей передачи их в аренду. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным телеканала "360", выросшие с 2019 года на 76% цены могут остановиться на уровне прошлого года. Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение в ряде регионов, но при этом подчеркивают, что стоимость недвижимости в новостройках может увеличиться на размер инфляции.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что в России снизилась доступность жилой недвижимости, достигнув уровня десятилетней давности. По мнению эксперта, платежеспособный спрос на жилье могут предъявить лишь сорок процентов семей.