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Как купить квартиру по заниженной цене: объяснил эксперт

Как купить квартиру по заниженной цене: объяснил эксперт
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Спрос на первичную недвижимость остается стабильным.

Даже при растущих ценах на недвижимость у граждан есть возможность приобрести квартиру по заниженной стоимости. Сделать это возможно за счет маловостребованных лотов, а также скидок, предоставляемых девелоперами.

Об этом рассказал эксперт по недвижимости Сергей Зайцев. В интервью порталу URA.RU он подчеркнул, что сегодня застройщика стремятся различными способами стимулировать продажи своих объектов. Меж тем реальное снижение цен на жилье на первичном рынке происходить крайне редко.

Однако девелоперы могут предоставить потенциальным покупателям скидки и бонусы. По данным RT, на квартиры с дисконтом сегодня приходится около пяти процентов лотов на первичном рынке недвижимости.

Кроме того, по словам эксперта, застройщики могут вывести с рынка квартиры с высокой ликвидностью, оставив их для продажи на финальной стадии строительства, когда цены будут выше. При этом маловостребованное жилье будет продаваться по заниженной стоимости.

Спрос на первичную недвижимость остается стабильным, уверен Сергей Зайцев. Он подчеркнул, что не видит повода для обвала цен. Новостройки, как отметил эксперт, пользуются популярностью из-за семейной ипотеки.

Так, цены на жилье в Москве за месяц поднялись на два процента. А лидером рейтинга по динамике стоимости квартир в новостройках стал Краснодар, прибавивший более трех процентов.

2 мая 2023, 09:20
Фото: pixabay.com
URA.RU✓ Надежный источник

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