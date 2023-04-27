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Четверг 27 апреля

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В каких регионах России подорожала аренда частной недвижимости

В каких регионах России подорожала аренда частной недвижимости
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Цены взлетели в 60 субъектах РФ.

Алтайский край и Саратовская область стали лидерами рейтинга субъектов России по динамике цен на частную арендную недвижимость. К такому выводу пришли аналитики портала "Мир квартир", исследовавшие региональные рынки жилья без учета элитных домов.

По их данным, с начала 2023 года стоимость аренды частного жилья увеличилась примерно на 11%. Средняя цена на данную категорию недвижимости по России установилась на уровне 32600 рублей в месяц.

Аналитики отметили, что подорожание аренды зафиксировано в 60 регионах страны из 82 исследованных. В 21 субъекте РФ недвижимость, наоборот, потеряла в цене. Еще в одном ситуация не изменилась.

Сильнее всего арендная недвижимость подорожала в Алтайском крае и Саратовской области – там дома прибавили почти половину от стоимости. На третьем месте Удмуртия с динамикой 44%.

Кировская область возглавила рейтинг регионов с отрицательной динамикой цен. Там жилье подешевело на 27%. Аренда частной недвижимости стала дешевле и в Курганской области – 18%. И всего на одни процент отстает Ульяновская область.

Арендные дома в Москве потеряли всего половину процента, в северной столице – четыре процента. По мнению экспертов, интерес россиян к частным домам мог вырасти в условиях невозможности отдохнуть за границей.

27 апреля 2023, 12:00
Фото: pixabay.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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