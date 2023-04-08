Квартиры разрешат передавать досрочно

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли"Место проклятое": замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами

Лента новостей

Суббота 8 апреля

06:09Квартиры разрешат передавать досрочно 04:24Тест: отгадайте фильм Станислава Говорухина 02:12ЖК с лучшими ценами на жилье с отделкой 00:02"Неуместный член семьи": унизивший короля принц Гарри обрел новых врагов 21:55"Уже не спасти": шагнувшая в пропасть Тодоренко оставила письмо после развода с Топаловым 21:20Конфискация недвижимости: переметнувшаяся на сторону Киева Ротару лишится всего 21:00Взгрустнулось: изгнанный Галкин* помечтал о беззаботной жизни в России 20:40МакSим пугает фанатов, Боня клянчит деньги, Галкина* – в президенты: 7-й выпуск шоу "На Днях" 20:20"Больше всех": Голый Стас Костюшкин показал свой большой и крепкий 20:00"Получаю удовольствие от молодого": сияющая Лолита сообщила о беременности 19:40Лолита оголилась, Глюкоза схватилась за грудь, Киркоров – дед: как прошла премия "Жара" 19:20Где деньги, Лебовски? Бизнесмен пять месяцев ищет украденные шесть миллионов 19:00"Это не паспорт, не гражданство": Полунин отверг национальную идею песни SHAMAN 18:40"Никаких переездов в Германию": прикованного к койке Костомарова оставили в реанимации 18:20Кубок Кремля: Танцы объединяют людей по всему миру! 18:00"Инсульт": появились новые подробности о состоянии экстренно госпитализированного Пригожина 17:40"Расчесал опухоль, гной вытек": сын повторил карму умершего от рака Золотухина 17:20"Человек с асфальта ест": обсосавшую губы Киркорова Лорак пробило до тошноты 17:0020 лет лишения свободы: Валерий Меладзе может сесть за госизмену 16:40Взявший конец у Киркорова SHAMAN надел наколенники: Так удобнее принимать 16:20Тяжелобольной Саакашвили заявил, что скоро умрет 16:00Каждый третий россиянин уверен, что справится с работой лучше начальника 15:40"У Шепелева беда": рожденный 10 лет назад сын Фриске показался недоразвитым 15:20"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности 15:00"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 14:40"У сына сейчас удивительный по своей открытости и закрытости возраст": Толстоганова о жизни наследников 14:20"Какаем по-царски": развалившаяся на унитазе Малышева показала опорожнение на камеру 14:00Россия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни 13:40Ходит налево: Плюнувшего в Акиньшину после секса Козловского поймали на горячем 13:20Трупов как в морге: пирующий на костях "артистов" Приморский океанариум угробил дельфиненка 13:00"Становится опасным": Врач предрек печальный финал Билану после диагноза ВИЧ 12:40"А где Варум?": не сумевший сохранить семью Агутин объяснил причину расставания 12:20"Не позволяет вообще ничего": Всплыла позорная тайна помолодевшей на 30 лет Пугачевой 12:00"Какой макияж!": бросивший семью Галкин* переделал себя в женщину 11:40Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 7 апреля 11:20"Я здесь": Заворотнюк вышла на связь из клиники с новым диагнозом 11:00Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании 10:40"Люблю": Джигурда жадно впился губами в Волочкову за спиной у жены 10:20Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован 10:00"Новый виток": решившая развестись Навка теряет целое состояние 09:40"Совсем стало плохо": Парализованному Иосифу Пригожину экстренно вызвали скорую 09:20На несколько десятков миллионов: подруга рассекретила список подарков на день рождения Киркорова 09:00Разведенка Бузова выставила напоказ свою раскрывшуюся розочку 08:40"Запчасти стали дефицитными": владельцев авто настиг массовый кризис 08:20"Нет ничего хуже": повар назвал ошибки при варке макарон 08:00Почему женщина не хочет секса: 9 частых причин 06:19Социальная фантастика: 5 романов, которые скрасят ваши выходные 04:30Енота-обжору поймали на воровстве – видео 02:18Как сэкономить до 25% на покупке жилья 00:01"Холодный прием": слетевший с катушек принц Гарри публично унизил короля Британии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Квартиры разрешат передавать досрочно

Квартиры разрешат передавать досрочно
40

Сейчас застройщику это запрещено.

Застройщик, который завершил строительство дома с опережением сроков, по действующему закону не имеет права досрочно передавать дольщикам уже готовые квартиры. Однако вскоре ситуация может измениться.

Госдума в первом чтении одобрила поправки в 214-ФЗ, которые должны закрепить за девелоперами право на передачу жилья досрочно. Инициаторы поправок предлагают прописать сроки досрочной передачи, а также порядок действий. Так, застройщика либо наделят право составлять акт в одностороннем порядке, либо какой-то еще документ. Подробности пока не раскрываются.

Поправки в закон должны помочь дольщикам сэкономить, например, если в ожидании нового жилья им приходится арендовать квартиру.

С 2022 года застройщикам разрешили устанавливать индивидуальные сроки передачи жилья, но только в уже введенных домах и при согласии дольщика. До этого строительной компании приходилось вносить правки в проектную декларацию.

8 апреля 2023, 06:09
РБК✓ Надежный источник

По теме

С 1 марта меняется жилищное законодательство: за что россиян могут лишить недвижимости

Как правильно заключить ДДУ с застройщиком

ЖК с лучшими ценами на жилье с отделкой

ЖК с лучшими ценами на жилье с отделкой
Самые доступные проекты среди новостроек в ТиНАО. Общий объем предложения квартир с различными вариантами отделки в ТиНАО составляет около 10 тыс.

Собянин: 114 тысяч человек скоро переедут в новые квартиры по программе реновации

Собянин: 114 тысяч человек скоро переедут в новые квартиры по программе реновации
Москвичи получают жилье с полной отделкой класса комфорт. С начала 2023 года построено более 4,5 тысячи квартир по программе реновации, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности

"Болезненный период": скелеты в шкафу Кейт Миддлтон стали достоянием общественности
Какие ужасы таит резиденция монархов? Королевская семья Британии стоит на грани нового громкого скандала.

Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании

Бесплатно: что можно поменять в квартире за счет управляющей компании
Собственники смогут неплохо сэкономить. Оплачивая коммунальные услуги, собственники квартир, в том числе, финансируют деятельность своей управляющей компании и делают взносы на капитальный ремонт, разумеется, не просто так.

Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован

Бомжующий на чужбине Панин лишился самого дорогого: Не востребован
Алексей Панин опять поплакался в жилетку. Некогда популярный в России актер театра и кино Алексей Панин в свое время получил вторую волну славы за роли, которые не совсем соответствовали его прежним образам как в театра, так и в кино.

Как сэкономить до 25% на покупке жилья

Как сэкономить до 25% на покупке жилья
Поможет сезонность и умение рисковать. Покупатель, который понимает основные правила рынка недвижимости, может сэкономить в среднем до 25% при покупке жилья.

Выбор читателей

06/04Чтв"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой 06/04ЧтвДовел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева 07/04Птн"Держитесь, Оксана!": Домнину огрели новостью об утрате Костомарова 07/04ПтнРоссия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни 06/04Чтв"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой 06/04Чтв"Боже правый": Орбакайте пошла на облучение после новости о раке