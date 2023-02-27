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Понедельник 27 февраля

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Как правильно заключить ДДУ с застройщиком

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И минимизировать риски при покупке квартиры.

Договор участия долевого участия (ДДУ) снижает риски при покупке жилья на первичном рынке, но не убирает их полностью. Поэтому крайне важно, чтобы договор был заключен правильно и содержал все необходимые пункты.

Во-первых, ДДУ обязан иметь письменную форму, а также регистрацию в Росреестре.

Во-вторых, в документе должна быть указана четкая дата, когда квартира будет передана покупателю. Только в таком случае при задержке передачи квартиры у пострадавшей стороны есть право взыскать неустойку со строительной компании за неисполнение условий ДДУ.

Третий важный пункт – гарантийный срок на построенное жилье. По закону он не должен быть менее пяти лет с момента ввода новостройки. Срок гарантии на кровлю вообще составляет десять лет.

Кроме того, в ДДУ должны быть четко прописаны технические характеристики как самой квартиры, так и всего дома. Главное, чтобы в договоре была указана площадь каждого помещения в квартире. Это не позволит застройщику в дальнейшем требовать доплату за дополнительные "метры".

Наконец, в ДДУ также прописывается инфраструктура, которую застройщик собирается возвести в составе жилого комплекса. Не стоит забывать про этот пункт, чтобы в будущем не было неприятных сюрпризов в виде отсутствия поликлиники или детсада поблизости.

27 февраля 2023, 13:40
Российская газета✓ Надежный источник

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