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Названы крупнейшие застройщики России
Десять крупнейших застройщиков в России возводят более 20,4 млн "квадратов" жилья, или 19% от всех объемов. Лидерство осталось за группой "ПИК", которая строит более 5,4 млн кв. м в составе 82 ЖК.
Далее следует еще один столичный игрок – группа "Самолет". В стадии строительства у застройщика около 3,56 млн кв. м в составе тридцати четырех проектов.
Третье место досталось девелоперу "ЛСР", работающему преимущественно на рынке Санкт-Петербурга. Компания ведет строительство 2,49 млн кв. м в составе 28 жилых комплексов.
С начала года в России замедлился вывод новостроек в продажу. В среднем в продажу сейчас каждый месяц поступает около 2,1 тыс. квартир. Это на 8% уступает прошлогодним показателям.
В общем объеме строительства преобладают многоквартирные ЖК – 96% от всего объема предложения. Доля апартаментов составляет 3,8%, таунхаусов – 0,2%.
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