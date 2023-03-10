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Топ-5 застройщиков занимают 89% рынка ТиНАО

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Схожие тенденции наблюдаются во всем Московском регионе.

На рынке новостроек Московского региона усиливается монополизация. Так, по итогам прошлого года в Новой Москве на пять крупнейших застройщиков пришлось 89% от всех продаж. Для сравнения, пять лет назад данный показатель составлял 73%, сообщает группа «Самолет».

В Москве топ-5 девелоперов продали в 2022 году 56% от всех столичных квартир против 44% в 2017 году, в Подмосковье – 71% (43% в 2017 году).

Средняя площадь реализуемых квартир за последние пять лет сократилась в среднем на 5 "квадратов" до 50,3 кв. м в Москве, 42,7 кв. м в Новой Москве и 45,2 кв. м в Московской области.

В 2022 году застройщики Московского региона продали 6,6 млн кв. м жилья. Основная доля продаж – 74% – пришлась на ипотечные сделки. Средняя ставка, с учетом программ с субсидированием, в течение года была ниже 6%. Однако застройщики закладывали разницу в итоговую стоимость квартир. Поэтому годовой рост цен превысил 20%.

Объем предложения за год вырос на 9,2 млн кв. м. В 2023 году ожидаются еще большие объемы ввода из-за укрупнения жилых комплексов, реализация которых стартовала с 2020-2021 года. Именно эти проекты начнут активно сдаваться в текущем году.

10 марта 2023, 10:20
ГК "Самолет"✓ Надежный источник

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