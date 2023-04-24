В России подорожала арендная недвижимость

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации Взявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангреныВзявший Костомарова врач объявил роковой финал: Увеличение гангрены

Лента новостей

Понедельник 24 апреля

10:40Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья 10:33"Ну и позорище!": Возомнившую себя певицей Волочкову погнали со сцены под улюлюканье и гоготанье 10:20"Я женился на ней": Закрутивший роман 55-летний Киркоров проболтался о браке 10:00Метастазы в мозгу или старческое слабоумие: почему Лайма Вайкуле стала бредить наяву 09:40В России подорожала арендная недвижимость 09:20"Я уезжаю за границу": Скрытный Киркоров сделал громкое заявление об эмиграции 08:48Этуш с неба все видит: нашедшая молодого парня вдова лезет на стенку 08:40Когда секс с роботом станет для человека нормой? 08:20Как носить серый свитшот: 6 главных рекомендаций стилиста 08:00Как донору подготовиться к сдаче крови 06:31Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание? 04:31Куда инвестировать в 2023 году, чтобы не потерять деньги? 02:16Выдра-убийца напугала детей в зоопарке (видео) 00:32Как уберечь себя от негативного влияния окружающих? 22:13Переходный возраст у ребенка: 5 правил, которые нужно соблюдать родителям 20:03Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров 18:02Тест: отгадайте фильм по цитате героя Георгия Вицина 17:21Сделка состоялась: новый владелец шастает по замку Пугачевой и Галкина* в Грязи 16:08"И красота, и ум": любитель бабок Шаляпин присосался к матери-пенсионерке Собчак 15:14"На Троекуровском": стало известно место захоронения тела Диброва после страшной аварии 14:13Уже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 13:18Большие яйца Галкина* довели до исступления молоденького паренька: Показывали Пугачевой 11:53"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком 11:50Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история 10:36Нестареющая классика для просмотра всей семьей 10:14Бросил кино, распродал имущество и поселился в бане: как живет затворник Заманский 08:40Как стать увереннее и добиться цели через работу с телом 08:20Газлайтинг: как понять, что тебе нужно изменить свое окружение 08:08Как "это" делает Филипп: облизавшая Киркорова певица о новых гранях удовольствия 06:17Нет худа без добра: Чем опасно посещение тренажерного зала 04:39Страшные последствия: Чем опасен секс на первом свидании? 02:10Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+ 00:01"Не в первый раз": ублажающий на коленках SHAMAN слился с большим и волосатым 23:07Что происходит со льдами Антарктиды 22:53Скатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 22:07Выловленное с глубины 8 километров морское чудище вызвало оторопь (видео) 21:34Россия прощается с Михаилом Боярским 20:17"Кто как хочет, так и д...": всплыла тайная связь Киркорова и Давы 20:13"Уже": узнавшая о беременности 15-летняя дочь Глюкозы бросила школу 18:57"Вколоть лошадиную дозу": швыряющую фекалии Вайкуле упекли в психушку 16:32"Патриотка на бронепоезде": Николаев закопал выскочку Пугачеву голыми руками 15:42Какой фантастический фильм посмотреть вечером 15:16"Пересмотрела раза 3": родившую сына и дочь Кабаеву сняли за ласками "папика" в машине 14:16"Все прошло": Пресняков разошелся с женой после долгих лет брака 12:57Как у Костомарова: распоротая врачами Успенская теперь на протезах 11:57Ленин, партия, мир: памятники вождю революции в городах России – продолжение 10:54Пять модных аксессуаров для жаркого лета 10:07Изменяла мужу с режиссером и бросила единственного сына: путь к счастью актрисы Виролайнен 09:16Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года 08:03"Нашел свое предназначение": Ставший папочкой для котят пес довел народ до слез
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В России подорожала арендная недвижимость

В России подорожала арендная недвижимость
137

Исследование 18 рынков недвижимости.

На отечественном рынке арендного жилья впервые за 2023 года начали расти цены. Недвижимость подорожала пока еще незначительно и, по мнению экспертов, сдержанная динамика может сохраниться.

Согласно исследованию 18 региональных рынков недвижимости, цены поднялись в крупнейших российских городах-миллионниках. Меж тем, в Москве и Санкт-Петербурге сложилась обратная ситуация. Арендное жилье в столицах, по данным газеты "Коммерсантъ", продолжает дешеветь.

Долгосрочная аренда однокомнатной квартиры в среднем по России в апреле подорожала на четыре десятых процента. Еще два процента прибавили двухкомнатные квартиры. Об этом сообщает РИА ФАН. За них придется выложить, соответственно, 21,1 и 30,8 тысяч рублей за месяц.

Аналитики связывают рост стоимости долгосрочной аренды с двумя важными факторами. Во-первых, в России сократилась экспозиция квартир, потому что часть собственников продали недвижимость, раннее выставленную для аренды. Во-вторых, на крупнейших рынках жилья зафиксировано сезонное увеличение спроса.

Исследование портала "ЦИАН.Аналитика" показало, что больше всего арендная недвижимость подорожала в Воронеже – однокомнатные квартиры там прибавили шесть процентов. А вот в Москве "однушки" потеряли почти два процента в апреле.

24 апреля 2023, 09:40
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Коммерсантъ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

5 идей для бюджетного ремонта кухни

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Евгений Коблов. Фото: Пресс-служба

По теме

99% отказов: эксперты назвали единственный способ законного присоединения балкона

Услуги ЖКХ, субсидии, ипотека: с 1 мая россиян ждут нововведения

Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья

Не только ипотека: какие льготы можно получить для покупки жилья
Приобрести недвижимость можно с помощью 4 госпрограмм. Недавно российский лидер Владимир Путин, обсуждая вопросы повышения доступности жилья для граждан, предложил расширить программу льготного кредитования на вторичную недвижимость.

Отказался жить: раскрыта мрачная тайна замка Депардье

Отказался жить: раскрыта мрачная тайна замка Депардье
Жерар Депардье провел экскурсию по своему имению. Французский актер тетра и кино Жерар Депардье прославился на весь мир, благодаря блистательно сыгранным ролям, коих у плодотворного артиста насчитывается более двух сотен.

"Возглавили топ покупателей": почему российские звезды хлынули в Дубай

"Возглавили топ покупателей": почему российские звезды хлынули в Дубай
В последние пару лет квартира покупка квартиры в Дубае считается правилом хорошего тона звезд российского шоу-бизнеса. Фразу "Увидеть Париж и умереть" можно смело переформулировать, заменив столицу Франции на Дубай.

Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости

Голосовой помощник Алиса произвел фурор в сфере недвижимости
Алиса умнеет не по дням, а по часам. Искусственный интеллект покоряет новые горизонты.

Квартир по переуступке стало больше на 20%

Квартир по переуступке стало больше на 20%
Скидки на такое жилье достигают 40%. С начала года предложение квартир в новостройках, которые можно приобрести по переуступке, увеличилось на 20%.

Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть

Спрос на жилье бизнес-класса вырос на треть
Половина продаж пришлась на 15 новостроек. С января по март в жилых комплексах класса "бизнес" внутри МКАД было приобретено 194 тыс.

Выбор читателей

22/04СбтСкатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 22/04СбтРоссия прощается с Михаилом Боярским 23/04ВскУже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 22/04Сбт"Все прошло": Пресняков разошелся с женой после долгих лет брака 22/04Сбт"Уже": узнавшая о беременности 15-летняя дочь Глюкозы бросила школу 23/04Вск"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком