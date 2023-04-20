На 15 столичных ЖК пришлось 47% продаж

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Четверг 20 апреля

04:09Почему нас привлекают люди с одинаковыми недостатками: объяснил психолог 02:19На 15 столичных ЖК пришлось 47% продаж 00:11Долой одежду: темнокожий любовник засунул руку промеж оголенных ягодиц дочери Урганта 21:56Бледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели 21:20"Гарна хохлушечка": трущей грудями яйца Наташе Королевой приказали глотать 20:18"У меня образования нет": Барановская поставила на себе крест 18:49"Это неприятно": Треснувший Бузовой по губам певец написал заявление в полицию 17:47"Нужен кто-то более солидный": унизившего россиян Якубовича убрали из шоу "Поле чудес" 17:20Объявлено в эфире: не доживший до 41-го Корчевников ушел на небеса 17:00"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 16:40"Остался месяц": страшный прогноз для онкобольной Заворотнюк 16:20"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами 16:00"Б*** такую!": Гузеева врезала дочери кулаком прямо в постели 15:40Заподозренный в преступлении Козловский предстанет перед судом: Придется ответить по закону 15:20В Дзержинске загорелся склад площадью 4 тысячи "квадратов" 15:00"Душа болит": У сильно сдавшей в Израиле Пугачевой отобрали детей 14:40Ситуация ухудшилась: взмолившаяся о здоровье жена Петросяна не вылезает от врачей 14:20Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 14:00От женатого мужика: показавшая животик Бузова раскрыла правду о беременности 13:40"Сбил специально и скрылся": Зоозащитники требуют наказать переехавшего собаку водителя 13:20Подмосковные хирурги спасли 7-летней девочке перебитые проволокой пальцы 13:00"Я выбрал себе жену!": Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской 12:40Вставил и радуется: Утехи голенького Милохина с длинным причиндалом слили в Сеть 12:20В Балашихе мать убила ребенка и покончила жизнь самоубийством 12:00"Изощренное воображение": сломавшая кровать Волочкова похвасталась достоинством Джигурды 11:40В подмосковной Балашихе оргия мигрантов-извращенцев закончилась летальным исходом 11:20"С Ксюшей Собчак": Максим Виторган сошелся с бывшей после развода 11:00Пристыженный Богомолов заткнул рот болтливой любовнице: Не говори в интервью 10:40"Нехорошая квартира": 6 признаков проклятого жилья 10:20"Понесло, конечно, старого": Киркорову вставили палец в пятую точку под камерами 10:00"Никто не знает, что было бы": разбитая жена прилюдно разрыдалась после жуткой аварии Диброва 09:40"Хотела виллу": после новости о разводе "силиконовая" Погребняк обзавелась собственным жильем 09:20"Плачу, кричу": Потерявшая работу на чужбине опальная дочь Машкова грезит о возвращении в Россию 09:00"Врагу не пожелаешь": 41-летнюю Дубцову изводит серьезная болезнь 08:40Отец девочки популярней Прилучного: Муцениеце стала мамой в третий раз 08:20Как обезопасить себя в такси: 5 простых правил 08:00В 50% новостроек Подмосковья есть отделка 06:28"Просто катастрофа": взглянувшая на себя после пластики Бабкина впала в дикую истерику 04:17Меган Маркл подставила: король Карл III жестко наказал Кейт Миддлтон 02:29Сочи – мировой лидер цен на элитное жилье 00:03Между двумя затмениями: как избежать проблем с 20 апреля по 5 мая 21:50Параллельный импорт или китайский автопром: какие машины можно купить в 2023 году 20:10Полностью другое лицо: в Сети появилось фото Алсу "до пластики" 19:00"Унижает вас": Блиновская искупала Бородину в луже грязи 18:40"Это невозможно": Счастливый протеже Дробыша пустил зевак в родовую палату 18:20"Обвинительный приговор": за спиной Цивина захлопнулась решетка тюремной камеры 18:00"Потерял доверие": Валерия влепила смачную пощечину завалившемуся домой пьяному любимому человеку 17:40"Тема не раскрыта": бросившая Виторгана Нинидзе страстно сжала свое оголенное тело 17:20Раздвинувший ноги Газманов потряс достоинством перед камерой: Волосатый 17:00"Стоял колом": Валерия раскрыла подробности тайной близости с покойным Кобзоном
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На 15 столичных ЖК пришлось 47% продаж

На 15 столичных ЖК пришлось 47% продаж
111

С начала года куплено более 9 тыс. квартир.

С января в столичных новостройках класса "комфорт" (без учета Новой Москвы) приобретено около 9,1 тыс. лотов. Почти половина продаж – 47% – пришлась на пятнадцать ЖК, 12 из которых реализует застройщик "ПИК".

Лидерство в рейтинге уже девять месяцев подряд сохраняет "Люблинский парк" – крупный квартал, состоящий из двух десятков панельных корпусов. Здесь куплено 6% от всех квартир с начала года, или 569 лотов. Средняя цена кв. м составляет 232 тыс. рублей. Покупателям предлагаются квартиры без ремонта или с чистовой отделкой.

Второе место в рейтинге осталось за проектом "Матвеевский парк", в рамках которого возводится семь монолитных домов. Высотность проекта достигает 33 этажей. Средняя цена кв. м в здесь составляет 314 тыс. рублей. Во всех квартирах выполнена чистовая отделка. За три месяца в корпусах ЖК продано 391 квартиры. Строительство обоих ЖК ведет "ПИК".

Третье место досталось проекту от застройщика "ЛСР" – кварталу "Лучи" на западе столицы, состоящему из 25-этажных панельных и монолитных домов. С начала года здесь приобретено 353 лота. Средняя стоимость кв. м – 301 тыс. рублей.

Минимальная цена кв. м в проектах из топ-10 действует в квартале "Зеленый парк" в Зеленограде – 213 тыс. рублей. Проект, в рамках которого ведется строительство восьми панельных домов, занял шестое место по продажам. За три месяца здесь реализовано 268 лотов. Покупателям предлагаются квартиры с чистовой отделкой, а также с полной меблировкой.

20 апреля 2023, 02:19
Метриум✓ Надежный источник

По теме

Самые продаваемые ЖК внутри МКАД

Предложение новостроек сократилось на 14%

Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны "Серп и Молот"

Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны "Серп и Молот"
Будет создано 1,5 тысячи рабочих мест. На территории промышленной зоны "Серп и Молот" организуют современное городское пространство.

"Нехорошая квартира": 6 признаков проклятого жилья

"Нехорошая квартира": 6 признаков проклятого жилья
Зло может отразиться как на жильцах, так и на самой квартире. Случается, что нам после работы совершенно не хочется возвращаться домой, потому что наша собственная квартира ассоциируется у нас с чем-то негативным.

"Хотела виллу": после новости о разводе "силиконовая" Погребняк обзавелась собственным жильем

"Хотела виллу": после новости о разводе "силиконовая" Погребняк обзавелась собственным жильем
Мария Погребняк купила новую недвижимость. Бывший нападающий национальной сборной России по футболу Павел Погребняк женился на блогерше Марии Погребняк (девичья фамилия – Шаталова) в 2014 году.

В 50% новостроек Подмосковья есть отделка

В 50% новостроек Подмосковья есть отделка
Цены стартуют от 3,7 млн рублей. На рынке ближнего Подмосковья ведутся продажи в 130 ЖК, из них в 65 – доступны лоты с чистовой отделкой.

Сочи – мировой лидер цен на элитное жилье

Сочи – мировой лидер цен на элитное жилье
Российский город уступил только Монако и Гонконгу. За последние два года рынок элитного жилья в Сочи обогнал Москву по динамике роста цен, а сейчас – выбился в мировые лидеры.

99% отказов: эксперты назвали единственный способ законного присоединения балкона

99% отказов: эксперты назвали единственный способ законного присоединения балкона
Для перепланировки недвижимости потребуется собрать документы. Многих собственников недвижимости не устраивает первоначальный вид их квартиры, поэтому они делают перепланировку.

Выбор читателей

19/04СрдАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 18/04ВтрИстощенная и нищая любовница Абдулова всплыла в монастыре: Нужна помощь 18/04ВтрПервая сперма: лишившийся в 13 лет невинности фаворит Пугачевой рассказал про связь с Галкиным 19/04СрдОтец девочки популярней Прилучного: Муцениеце стала мамой в третий раз 18/04Втр"Простите, что оставила страну!": Сбежавшая от тирана Галкина* Пугачева возвращается в Россию 18/04Втр"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова