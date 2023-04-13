Самые доступные новостройки ТиНАО

Минимальный бюджет – 5,5 млн рублей.



На первичном рынке Новой Москвы в реализации находится 46 жилых комплексов. Новых проектов в течение марта не выходило, но начались продажи в ряде корпусов в уже строящихся проектах.



Средняя стоимость "квадрата" в ТиНАО составляет 197,5 тыс. рублей. Минимальный бюджет предложения – 5,5 млн рублей.

Минимальные цены зафиксированы в ЖК "Саларьево Парк" от группы "ПИК". Микрорайон из восемнадцати корпусов, как монолитных, так и панельных, практически достроен и большей частью заселен. За 5,5 млн рублей здесь можно приобрести студию площадью 19,9 "квадратов" с выполненной чистовой отделкой.

От 6,2 млн рублей стартуют цены в ЖК "Городские истории" от застройщика "ТПУ "Рассказовка". За такую цену можно купить студию площадью 23 кв. м без отделки. В рамках проекта возводится три монолитных корпуса рядом с метро "Рассказовка".

За 6,28 млн рублей предлагается студия 22,5 кв. м с отделкой в ЖК "МелиСад" – квартале из четырех корпусов высотой до 24 этажей от компании "МИЦ" в Мосрентгене.

Все три проекта расположены менее чем в 15 км от МКАД и находятся в пешей доступности от метро.