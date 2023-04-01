О какой квартире мечтают россияне

Большинство хотят жить в элитном ЖК.



Только 7% россиян, опрошенных компанией "Росгосстрах", сообщили, что уже живут в квартире мечты. Среди тех, кто хотел бы переехать в квартиру получше, 48% отдали бы предпочтение премиальному ЖК.



В качественно возведенной новостройке мечтают жить 28%, а каждый десятый – в доме, представляющем историческую ценность.

Каждый пятый участник опроса сообщил, что готов потратить на идеальное жилье от трех до 5 млн рублей. Примерно столько же граждан готовы заплатить большую сумму, но не превышающую десяти млн рублей.

Около половины участников опроса оптимальной площадью жилья считают от 70 до 100 "квадратов". Каждого пятого респондента устроит более компактная квартира, но не менее 50 кв. м. Среди других важных параметров была отмечена вместительная кухня, хорошая шумоизоляция, большие окна и красивый вид, высокие потолки. Более трети граждан хотели бы приобрести жилье, полностью готовое для переезда, с выполненными отделочными работами и мебелью.

Среди городов, оптимальных для проживания, наибольшей популярностью пользуется Москва. За столицу проголосовали 19% респондентов. Еще 15% выбрали Сочи, а 11% – Петербург.