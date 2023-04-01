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Пятница 31 марта

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О какой квартире мечтают россияне

О какой квартире мечтают россияне
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Большинство хотят жить в элитном ЖК.

Только 7% россиян, опрошенных компанией "Росгосстрах", сообщили, что уже живут в квартире мечты. Среди тех, кто хотел бы переехать в квартиру получше, 48% отдали бы предпочтение премиальному ЖК.

В качественно возведенной новостройке мечтают жить 28%, а каждый десятый – в доме, представляющем историческую ценность.

Каждый пятый участник опроса сообщил, что готов потратить на идеальное жилье от трех до 5 млн рублей. Примерно столько же граждан готовы заплатить большую сумму, но не превышающую десяти млн рублей.

Около половины участников опроса оптимальной площадью жилья считают от 70 до 100 "квадратов". Каждого пятого респондента устроит более компактная квартира, но не менее 50 кв. м. Среди других важных параметров была отмечена вместительная кухня, хорошая шумоизоляция, большие окна и красивый вид, высокие потолки. Более трети граждан хотели бы приобрести жилье, полностью готовое для переезда, с выполненными отделочными работами и мебелью.

Среди городов, оптимальных для проживания, наибольшей популярностью пользуется Москва. За столицу проголосовали 19% респондентов. Еще 15% выбрали Сочи, а 11% – Петербург.

1 апреля 2023, 02:10
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Незаменимый человек: 7 причин нанять прораба во время ремонта
Можно сэкономить и деньги, и нервы. Производитель работ или, как говорят в народе, прораб, по мнению многих экспертов по недвижимости, – просто незаменимый человек во время ремонта квартиры. Некоторые граждане в надеже сэкономить деньги отказываются от услуг руководителя бригады и нанимают мастеров по отдельности.

В новых ЖК могут запретить мусоропроводы

В новых ЖК могут запретить мусоропроводы
Для ускорения проведения мусорной реформы. В новых жилых комплексах могут полностью запретить оборудование мусоропроводов, а в старых – закрыть уже существующие. Соответствующая инициатива была подготовлена депутатами Госдумы и направлена Минстрой.

Как снизить цены на недвижимость: эксперт предложил варианты

Как снизить цены на недвижимость: эксперт предложил варианты
Два способа помогут решить жилищный вопрос. После конференции по ипотеки, на которой представитель ЦБ РФ заявил, что среднестатистическому россиянину сегодня требуется восемь лет для сбора денежных средств на покупку квартиры, если он не будет не пить и не есть, а только откладывать зарплату, многие эксперты по недвижимости предложили свои варианты для решения жилищного вопроса в стране.Так, представитель компании "Опора России" Евгений Шлеменков подчеркнул, что для снижения стоимости квартир в России необходимо создать арендную недвижимость с хорошими условиями и длительным сроком эксплуатации.

В каких районах Москвы проще снять квартиру с питомцами

В каких районах Москвы проще снять квартиру с питомцами
Владельцы недвижимости стали лояльнее к животным. С постепенным оживлением столичного рынка недвижимости в Москве возросло число вторичных квартир, сдающихся в аренду. Меж тем, потенциальные клиенты пока проявляют мало интереса к съемному жилью, что заставляет собственников идти на определенные уступки.

85% арендаторов в Москве – жители регионов

85% арендаторов в Москве – жители регионов
Спрос на аренду в марте вырос на 10%. Большинство столичных квартир в массовом сегменте – 85% – арендуют жители различных регионов России, а также граждане бывших советских стран. В Москву они приезжают в основном с целью учебы или работы, в том числе сезонной.

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