В падение цен на жилье верят 78%

В течение года квартиры могут подешеветь на треть.



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Большинство потенциальных покупателей квартир в Московском регионе ожидают, что зимой квартиры подешевеют. Об этом заявило 78% респондентов, участвовавших в опросе портала "Индикаторы рынка недвижимости".



Правда, треть опрошенных полагает, что снижение цен не превысит 5%. О том, что квартиры станут существенно дешевле, заявили 45%.

По 11% участников опроса полагают, что цены вырастут или останутся на текущем уровне.

За последние годы столичное жилье резко подорожало, в некоторых сегментах – в два раза по сравнению с допандемийными значениями. Текущий уровень цен не соотносится с реальными доходами населения, поэтому их снижение неизбежно.

По прогнозам аналитиков, квартиры могут подешеветь на треть по сравнению с максимальными показателями, зафиксированными весной этого года. Постепенное снижение уже началось. "Квадрат" на вторичном рынке внутри МКАД с мая по ноябрь подешевел почти на 7%. В Новой Москве, где цены подскочили не так сильно, с мая стоимость кв. м сократилась почти на 4,5%, в Подмосковье – на 2,4%.