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Почему ЦБ РФ борется с нулевой ипотекой

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Основная претензия – искусственный рост цен на жилье.

Центробанк регулярно высказывает недовольство ипотечными программами со ставками, близкими к нулю, и постепенно вводит ограничительные меры. Почему госрегулятор не устраивает дешевая ипотека, столь востребованная у покупателей?

Главная претензия – завышение цен на жилье. С одной стороны, застройщики предлагают ипотеку по очень низкой ставке, с другой – компенсируют разницу между своей и рыночной ставкой за счет увеличения цен.

По оценке аналитиков рынка, при оформлении ипотеки под 0,1% средняя наценка на квартиру составляет 20%, по кредиту под 2% – 12%.

В ЦБ РФ отмечают, что обманчиво дешевая ипотека приводит к тому, что кредиты все чаще оформляют те граждане, которые не могут позволить себе их обслуживание. Закредитованность населения растет на фоне снижения доходов. И в обозримом будущем многие заемщики могут не справиться с выплатой по ипотеке.

В таком случае у банков окажется большой объем залоговых квартир, которые сложно будет продать. А массовый выход залогового жилья на вторичный рынок может обрушить сегмент.

Сами застройщики недовольны вводимыми ограничениями. Они опасаются, что свертывание программ дешевой ипотеки вызовет резкое снижение спроса, который и так существенно просел к концу 2022 года.

4 марта 2023, 02:23
Коммерсантъ✓ Надежный источник

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