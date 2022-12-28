"Квадрат" в элитных высотках дороже 1 млн

В небоскребах предлагается треть столичной "элитки".



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На рынке элитного жилья в Москве стало больше небоскребов, высота которых составляет более 100 м. К концу года на долю высотных зданий пришлось 33% от всего предложения дорогих квартир, или 1,8 тыс. лотов.



Стоимость "квадрата" в некоторых проектах превышает 1 млн рублей.

Самая высокая цена кв. м – почти 1,2 млн рублей – действует в комплексе Capital Towers от застройщика Capital Group в Пресненском районе. Высота корпусов в составе ЖК достигает 263 м. Статусный проект с архитектурой от бюро Сергея Скуратова реализуется рядом с деловым центром "Москва-Сити".

Почти 1,08 млн рублей стоит кв. м в комплексе "Поклонная, 9" от Ant Development в районе Дорогомилово. Элитная башня высотой в 129 м возводится рядом с Поклонной горой и Парком Победы. В архитектуре сочетаются элементы минимализма и классицизма. На верхних этажах разместятся видовые пентхаусы с террасами.

Звание самого высокого жилого здания столицы принадлежит премиальному комплексу "ОКО" от Capital Group в Пресненском районе. Высота проекта достигает 354 м. На крыше башни работает смотровая площадка, самая высокая в Европе. Средняя стоимость "квадрата" в проекте составляет 607 тыс. рублей.

Почему небоскребов становится больше?

В первую очередь из-за нехватки земельных участков под строительство, особенно в центральных районах города.

Кроме того, высотные проекты позволяют застройщикам отдавать сразу несколько этажей под коммерческие помещения, которые лучше окупаются.

Также на рынке всегда присутствует спрос на видовое жилье со стороны состоятельных покупателей.