Долой УК: собственников жилья наделят большей свободой

Депутаты хотят помочь тем, кто столкнулся с плохой управляющей компанией.



Радостную новость для всех тех, кто недоволен управляющей компанией своего дома рассказали депутаты. Собственников жилья наделят большей свободой: они смогут по своему личному решению расстаться с не устраивающей их УК.

Журналистам удалось выяснить, что в ближайшее время депутаты Госдумы разработают соответствующие поправки. Благодаря им, при наличии доказательств того, что УК свои обязанности выполняет спустя рукава, у любого собственника квартиры появится право расторгнуть договор обслуживания.

Однако потребуется доказать, что повод сказать "Долой УК!" действительно есть. И основания должны быть вескими, сообщает Пятый канал. Такими причинами могут быть: плохая уборка территории, несвоевременный ремонт лифтов, вентиляции, газового оборудования.

Управляющая компания после растрожения договора должна будет вернуть "накопленные, но неизрасходованные" деньги клиента.

