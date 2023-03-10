Что нужно знать при оформлении дарственной на квартиру

Важные условия.

Оформляя договор дарения квартиры, важно понимать, что вы совершаете сделку, соответственно, чтобы она имела юридическую силу, должны быть соблюдены ряд условий. Самое главное из низ – недвижимость можно передавать от одного лица к другому только на безвозмездной основе.

Что еще нужно знать при оформлении дарственной? В отношении дарителя и одаряемого закон устанавливает некоторые ограничения. Так, ребенок до 14 лет или гражданин, признанный судом недееспособным, не могут подарить свою недвижимость.

Принять квартиру в дар не смогут все те должностные лица, кому закон запрещает принимать любые подарки дороже трех тысяч рублей. К слову, коммерческие организации тоже не могут дарить друг другу недвижимость.

Важное условие – сделка по дарению квартиры может состояться только при жизни дарителя. При этом договор должен быть оформлен не под давлением. Кроме того, документ потеряет юридическую силу, если одаряемый взамен жилья передаст деньги, ценные вещи или возьмет на себя некие обязательства.

Оформить дарственную на квартиру в устной форме нельзя. Для регистрации права собственности в Росреестре требуется соответствующий документ. В ряде случаев придется обратиться к нотариусу. Например, если гражданин дарит долю в квартире.

Важно помнить, что подаренная квартира, согласно закону, считается доходом, поэтому при получении недвижимости придется заплатить налог в размере 13% от кадастровой стоимости. Однако близкие родственники освобождены от налога.

Наконец, одаряемому следует знать, что даритель может вернуть свою квартиру обратно через суд при ряде условий. Например, если новый собственник халатно относится к состоянию квартиры, что может привести к утрате недвижимости.