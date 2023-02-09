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Четверг 9 февраля

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Квартиры до миллиона: где купить девшую недвижимость

Риелтор назвал минусы дешевого жилья.

В России в 2023 году все еще можно найти квартиры стоимостью менее миллиона рублей. К слову, данную категорию недвижимости покупают не обязательно с целью сэкономить. Некоторые граждане рассматривают ее, наоборот, как инструмент инвестиции, например, чтобы отремонтировать "убитое" жилье и перепродать значительно дороже.

Меж тем, найти квартиры, стоимость которых не превышает миллион рублей, не так-то и просто. Очевидно, что встретить их можно только на вторичном рынке недвижимости. Да и там на долю дешевого жилья приходится чуть более четырех процентов от общего числа лотов, выставленных на продажу.

Однако даже в крупных городах России можно встретить данную категорию недвижимости. Лидерами по "миллионникам" являются Челябинск, Омск и Красноярск. При этом на долю каждого из них приходится менее одного процента дешевого жилья.

В Екатеринбурге и Уфе доля квартир дешевле миллиона рублей ниже оной десятой процента. Аналогичная ситуация сложилась в Московской и Ленинградской областях. Однако в столичном регионе данную категорию недвижимости можно найти на расстоянии 100-15 километров от МКАД, уточняет портал URA.RU.

Как отметил риелтор Сергей Зайцев, у подобного жилья есть явные минусы. По его словам, дешевые квартиры продаются либо в пригородах, либо в промышленных районах. Как правило, речь идет о двух– или трехэтажных домах, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, недвижимость менее миллиона рублей может представлять их себя нежилое помещение, в котором "можно жить". Об этом сообщает телеканал "Царьград".

9 февраля 2023, 10:20
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
URA.RU✓ Надежный источник

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