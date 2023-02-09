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Четверг 9 февраля

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На вторичном рынке аномально высокий спрос

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Цены в сегменте стабилизировались.

В январе на рынке вторичного жилья, как правило, наблюдается крайне низкая активность покупателей. Виной тому и затяжные праздники, и нежелание выезжать на просмотр квартир в холодную погоду. Однако в этом году по итогам января спрос на "вторичку" в Москве увеличился на 15% относительно прошлого года.

Стоимость готовых квартир постепенно стабилизировалась. Средняя цена "квадрата" в старых границах Москвы сейчас составляет 278 тыс. рублей, в Новой Москве – 203 тыс. рублей, в Московской области – 139 тыс. рублей.

Резкий прирост предложения, который успел затоварить рынок в прошлом году, сменился небольшим сокращением экспозиции – на 2%. Часть собственников решили на время снять объявления о продаже, не желая снижать цены, и посмотреть, что будет с рынком в ближайшие месяцы.

Самый дешевый лот в январе предлагался за 1,6 млн рублей. За эту цену можно было купить апартаменты у метро "Юго-Восточная" площадью всего 15 кв. м.

Стоимость самой доступной квартиры составила 3,2 млн рублей. Жилье площадью 11 кв. м расположено в доме рядом с метро "Первомайская".

В Подмосковье стартовые цены еще ниже. За 0,7 млн рублей в январе предлагалась квартира с двумя комнатами площадью 43 кв. м. Правда, речь идет о Можайском г.о., и жилье находится на значительном удалении от МКАД – 158 км по Новой Риге.

9 февраля 2023, 14:40
Инком✓ Надежный источник

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