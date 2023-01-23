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Район Сокол – лидер спроса на "вторичку"

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Район Сокол – лидер спроса на "вторичку"

Востребованы также районы Гагаринский и Куркино.
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У покупателей вторичных квартир в Москве наибольшим спросом в прошлом году пользовался район Сокол.

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Данную локацию многие риелторы называют престижной. С одной стороны, Сокол расположен довольно близко к центральной части города, с другой – здесь есть несколько крупных зеленых зон. Сокол отличается развитым транспортом и хорошей социальной инфраструктурой. На локальном вторичном рынке преобладают квартиры в старых кирпичных зданиях, в том числе "сталинках".

На втором месте по популярности оказался район Гагаринский на юго-западе города. Он также считается одним из престижных и хорошо развитых районов столицы. Главное преимущество района Гагаринский – транспортная доступность. Здесь есть и крупные проспекты (Ленинский, Вернадского), и развитая сеть перпендикулярных улиц, а также станции метро и МЦК. Район плотно застроен, но все равно довольно зеленый. В частности, в его состав входит почти треть заказника "Воробьевы горы".

На вторичном рынке преобладают старые кирпичные дома, возведенные до 1960 года. На них приходится около 60% от всего предложения.

Третье место досталось району Куркино. Это один из самых современных столичных районов. Его расположение за МКАД плохо сказывается на транспортной доступности, зато здесь меньше плотность застройки и много среднеэтажных зданий.

Куркино активно застраивался с начала 2000-х годов, поэтому "вторичка" довольно свежая. Кроме квартир в многоэтажных ЖК в Куркино представлены коттеджи и таунхаусы.

Автор: 23 января 2023, 10:40 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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