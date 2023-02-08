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Недвижимость в Грузии: полный гайд по покупке жилья

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Популярные рынки для россиян – Тбилиси и Батуми.

С марта 2022 года большое количество россиян переехало в страны ближнего зарубежья. Релоканты из-за схожести культур, общего исторического прошлого и просто географической близости выбрали для жизни Грузию, Армению, Казахстан и другие страны постсоветского пространства, где начали скупать недвижимость.

Сакартвело (самоназвание Грузии) пользуется особой популярностью у граждан России из-за наличия моря. Вообще, черноморской побережье закавказской республики по климату ничем не отличается от популярных отечественных курортов. В итоге ранок недвижимость Батуми стал пользоваться высоким спросом у релокантов

Меж тем, по данным РБК, по качеству жилья и ценам грузинский морской курорт никак не уступает столице. В Тбилиси также входит в число лидеров по купленным россиянами квадратным метрам. Общей статистики за минувшей год еще нет, однако по обнародованным Минюстом Грузии данным видно, что лишь с января по август релоканты приобрели более 15 тысяч лотов.

Ажиотажный спрос уже втрое превосходит показатели 2021 года. Разумеется, это привело к скачку цен на рынке новостроек в Батуми и Тбилиси примерно на треть. Однако дома и квартиры в самых престижных районах столицы подорожали в полтора раза.

Цены на недвижимость в Грузии установились на уровне более 42 тысяч рублей за "квадрат" для домов на этапе котлована, свыше 77 тысяч рублей, если объект будет готов через несколько месяцев и 84 с лишним тысячи рублей для уже сданным построек. На вторичном рынке за квадратный метр придется выложить более 77 тысяч рублей.

Иностранцы в Сакартвело могут приобретать любой вид недвижимости Исключением из правил являются земли для сельскохозяйственных работ, их можно купить при двойном гражданстве или получить в наследство. Эксперты рекомендуют релокантам приобретать квартиры в новых постройках, чтобы не приходилась перекладывать старые коммуникации.

Важно понимать, что при покупке дома или квартиры в Грузии стоимостью более ста тысяч долларов (примерно семь миллионов рублей), можно получить ВНЖ. Документ позволяет жить в республике круглый год, работать по найму, открывать бизнес, получать госуслуги в электронном виде и оформлять визы.

Россиянам для приобретения недвижимости в Грузии потребуется заграничный паспорт, счет в местном банке для перевода денежных средств при оформлении сделки, документальное подтверждение законного происхождения денег и справка о семейном положении. Жилья можно купить и дистанционно, оформив доверенность у нотариуса.

8 февраля 2023, 15:20
Фото: pixabay.com
РБК✓ Надежный источник

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