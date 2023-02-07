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Вредно для здоровья: эксперт назвал минусы дешевого жилья

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Нормативные требования серьезно отличаются.

За неимением большой суммы денег или при желании сэкономить граждане зачастую приобретают студии или апартаменты вместо полноценных квартир. Меж тем, у дешевого жилья есть явные недостатки. Минусы указанных категорий недвижимости раскрыла эксперт Ксения Аверс.

В интервью газете "Известия" она подчеркнула, что проживание в студии вдвоем уже само по себе некомфортно, однако если нет возможности приобрести жилплощадь больших размеров, то это допустимый вариант. Гораздо хуже обстоят дела с апартаментами.

Как правило, данная категория недвижимости при прочих равных стоит дешевле, чем квартира. Однако главная проблема заключается в том, что законодатель не относит апартаменты к жилой недвижимости, из чего вытекают другие минусы.

Важно понимать, что нормативные требования для квартир и апартаментов серьезно отличаются. Здания с апартаментами могут не располагать необходимой для полноценной семьи инфраструктурой поблизости: детскими садиками, школами, поликлиниками, магазинами и так далее.

Более того, проживание в апартаментах может быть просто вредно для здоровья, ведь санитарные требования для них тоже отличаются. К примеру, в окна подобной недвижимости может и вовсе не попадать солнечного света, что чревато хронической депрессией для жильцов.

Эксперт отметила, что здание под апартаменты может быть перестроено на месте бывшего завода, то есть всегда существует риск купить жилье с повышенным уровнем радиации. Качества воды и ее очистки тоже может быть хуже, как и другие коммунальные услуги.

Несмотря на это, коммунальные услуги для апартаментов стоят дороже, уточнила специалист по недвижимости. А еще их можно строить в местах с высоким уровнем шума и загрязнения, в отличии от квартир.

7 февраля 2023, 11:00
Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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