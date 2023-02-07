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Как спасти квартиру от плесени: объяснил эксперт

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Как спасти квартиру от плесени: объяснил эксперт

Простые правила помогут сберечь жилище.
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Появление плесени в квартире чревато серьезнейшими проблемами как для здоровья, так и для самого жилища. Споры грибка, попавшие в организм, например, через дыхательные пути, способные вызвать многочисленные тяжелые заболевания. При этом микроорганизмы в высокой скоростью будут распространяться по поверхности и постепенно разъедать ее.

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Определить наличие плесени в доме можно по неприятному запаху или темным пятнам на кафели. Как правило, грибок возникает во влажных зонах, то есть наибольшему риску подвержены ванная комната и кухня. А чаще всего споры образуются в швах между плиткой, особенно если там есть микротрещины.

Как спасти квартиру от плесени? На этот вопрос в эфире Пятого канала ответил плиточник Сергей Жирняк. Эксперт озвучил простые правила, необходимы для борьбы с микроорганизмами. Прежде всего, по его словам, для плитки в ванной и на кухне необходимо подобрать правильную затирку.

На самом деле использовать в квартире можно всего два вида затирок: на цементной и на эпоксидной основе. Важно помнить, что некачественный наполнитель для швов может потрескаться довольно быстро, что само по себе испортит интерьер квартиры, а также ускорит распространение плесени.

Итак, за двухкилограммовую банку цементной затирки придется выложить до тысячи рублей, аналогичный объем эпоксидного материала обойдется в три тысячи. Кстати, работать со вторым вариантом значительно сложнее.

Меж тем, в ходе ряда экспериментов плиточник доказал, что эпоксидная затирка значительна крепче, то есть менее подвержена разрушению, а также более устойчива к грязи, маслу, кофе и синьке, значит на плитке не останется пятен, которые могут стать благоприятной средой для распространения плесени в квартире.

Фото: pixabay.com
Автор: 7 февраля 2023, 09:20 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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