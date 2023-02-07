Новинки января на рынке новостроек Москвы

Внутри МКАД начались продажи в 12 корпусах.



Столичный рынок новостроек по итогам января пополнили три новых проекта. Всего же стартовали продажи 16 корпусов в одиннадцати жилых комплексах. Цены на лоты за пределами МКАД начинаются от 3,7 млн рублей, внутри – от 5,6 млн рублей.



Внутри кольцевой дороги самые доступные квартиры представлены в проекте "Варшавские ворота" в Южном Чертаново от застройщика "РГ-Девелопмент". В новом корпусе предлагаются лоты площадью от 27 кв. м по цене от 5,6 млн рублей. Сдача дома намечена на вторую половину 2025 года.

В новом корпусе в составе ЖК "Level Селигерская" в Северном Дегунино от девелопера Level Group в продажу вышло 60 квартир. Лоты площадью от 30,4 кв. м можно приобрести по цене от 6,6 млн рублей.

Новым проектом внутри МКАД стал отреставрированный под апарт-комплекс особняк на Петровском бульваре. В проекте "Петровский" от компании Show Me представлены лоты площадью от 33 кв. м по цене от 65,5 млн рублей.

В "старой" Москве за МКАД самые доступные лоты предлагаются в апарт-комплексе Wellbe в Зеленограде. Цены на лоты площадью от 19,4 кв. м стартуют от 4 млн рублей.

В Новой Москве доступные квартиры представлены в новом жилом комплексе от группы "ПИК" – квартале "Юнино". Лоты площадью от 19,9 кв. м можно купить по цене от 5,2 млн рублей.