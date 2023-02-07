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92% жилья в Новой Москве куплено в ипотеку

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92% жилья в Новой Москве куплено в ипотеку

На ТиНАО приходится 25% спроса.
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В 2022 году на столичном рынке новостроек росла доля ипотечных сделок. Внутри МКАД на ипотечные покупки пришлось 79%. Максимальный показатель – 92% – зафиксирован в ТиНАО.

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Если рассматривать динамику сделок по округам, то внутри МКАД наибольшим спросом у покупателей пользовались новостройки ЮВАО. В локальных жилых комплексах было заключено 22% от всех сделок.

Еще 16% спроса пришлось на новостройки на севере города и 15% – на западе столицы.

В Новой Москве было заключено 25% от всех сделок с новостройками.

Около 64% от всех продаж пришлось на жилые комплексы класса "комфорт". Почти все приобретенные лоты – 95% – были квартирами. Доля сделок с апартаментами сохранялась на минимальном уровне.

По итогам 2022 года продажи новостроек сократились на 28%. Застройщикам пришлось массово запускать скидочные акции, чтобы привлечь покупателей. В итоге разрыв между ценой экспозиции и реальной ценой продажи к концу года достигал 18%.

Автор: 7 февраля 2023, 04:41 Источник: Миэль ✓ Надежный источник

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