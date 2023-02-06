Очаги беспорядка: какие зоны в квартире заслуживают пристального внимания

В доме нужно пристально следить за шестью зонами.

Уборка квартиры – далеко не самое приятное занятие, однако поддерживать свою недвижимость в чистоте все же необходимо. Для общей гигиены периодически хозяйки занимаются генеральной уборкой, но есть в жилище зоны, которым нужно уделять постоянное пристальное внимание. Всего очагов беспорядка в доме шесть.

Первой и самой главной проблемной зоной считается прихожая. Собственно, наша квартира начинается с прихожей, поэтому любой входящий так или иначе будет заносить туда грязь, что за сутки происходит несколько раз. С другой стороны, именно прихожая бросается в глаза гостям в первую очередь, поэтому ее нужно содержать в чистоте и порядке. Для этого следует убирать обувь и одежду в шкафы, следить за чистотой столика у зеркала, а также коврика перед дверью.

Далее следует ванная комната, в частности, бортики умывальника и ванной. Многочисленные баночки, щеточки, тюбики и бутылочки, разложенные по бортикам, чисто визуально портят интерьер квартиры и создают атмосферу бардака. Есть два способа решения этой проблемы: убирать все в шкафчик или хранить жидкости в одинаковых по дизайну емкостях.

Конечно, различные милые вещицы, например, сувениры из путешествий, создают в квартире атмосферу уюта. Меж тем, открытые полки, на которых они бывают расставлены, становятся пылесборниками. А вот столешницы, наоборот, не предназначены для хранения вещей, поэтому беспорядок на них перегружает комнату.

Еще одним очагом бардака часто становится крыша холодильника. Пустое пространство между потолком и бытовым прибором не редко заполняют всяким хламом, что портит уют на кухне. Наконец, прикроватная тумбочка становится главным хранителем самой нужной перед сном мелочи, а из-за лени люди части не убирают на место все то, что сложили у кровати за неделю.