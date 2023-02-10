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Четверг 9 февраля

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Как правильно сочетать цвета в интерьере: тренды 2023 года

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Делаем стильный интерьер.

Покупка жилья — это важный шаг в жизни каждой семьи. Но не менее важно и обустройство квартиры или дома. Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", средний возраст покупателей недвижимости в Московской области — от 25 до 45 лет. Это молодые люди, следящие за трендами и новинками, в том числе и за трендами в дизайне. По данным телеканала "360", чаще всего это люди, которые занимаются IT, торговлей и строительством.

Как правильно сочетать цвета в интерьере современного жилья?

Дизайнеры предлагают использовать схему 60-30-10. Это означаете, что 60% вашего пространства выполнено в основном нейтральном цвете, 30% — это дополнительный цвет и 10% остается на яркие акценты.

Среди актуальных цветов 2023 года эксперты называют теплые нейтральные оттенки, палитру красного цвета, румяный бежевый и розовый. В зависимости от комнаты можно отталкиваться от этих вариантов.

Кроме этого, дизайнеры напоминают о температуре цвета. Лучше всего, когда теплые цвета сочетаются с теплыми, а холодные, соответственно, с холодными. Если все сделать правильно, то интерьер будет комфортным, свежим и легким.

Эксперты напоминают: очень важно помнить о функциональности пространства, а не только о трендах, чтобы находиться дома было приятно. Яркие цвета, даже самые модные, могут надоесть. А приглушенные со временем стать скучными. Необходимо следовать личным предпочтениям.

10 февраля 2023, 02:16
Фото: Victor Lisitsyn/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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