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Самые частые документы-подделки на жилье

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Самые частые документы-подделки на жилье

Закладным, доверенностям и договорам дарения доверять не стоит.
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Один из распространенных видов мошенничества на рынке недвижимости – предоставление поддельной документации при заключении сделки. В столичном Росреестре рассказали, какие из документов чаще всего подделывают при сделках с жильем.

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Одним из самых подделываемых документов является договор дарения. В таком договоре может стоить фальшивая подпись. Кроме того, он может быть составлен от имени человека, который уже умер.

В зоне риска также арендные договора, в которых нередко прописывается недвижимость, находящаяся в собственности не у частного лица, а у муниципалитета.

Договор купли-продажи может быть подписан лицом, не обладающим должными полномочиями. Такой же риск есть у свидетельства о переходе прав на наследуемую недвижимость, а также отсутствие нотариального удостоверения.

Крайне внимательно следует проверять документ о снятии наложенного ареста на недвижимость, который подписывает судебный пристав.

В список наиболее частых документов-подделок также попали закладные, свидетельства о праве на землю и доверенности.

Автор: 10 февраля 2023, 04:27 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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